Balada Flashback promete agitar São Carlos com clássicos das pistas

No próximo sábado, 6 de setembro, a partir das 19h, a Liberty, localizada na Rua Conde do Pinhal, nº 2919, na Vila Nery, em São Carlos, será palco de uma das festas mais esperadas da região: a balada de flashback.

O evento vai reunir seis DJs que marcaram presença nas principais casas noturnas da cidade, como Café Cancun, Delphos Night Club, Factory Music, Pégaso e Faraós. Entre os confirmados estão DJ Alexandre Dávila, DJ Dago, DJ Marcos Mano, DJ Anselmo Guedes, DJ Paulo Jr. e DJ Marcos D’Ávila.

A pista será embalada por grandes sucessos dos anos 70, 80, 90 e 2000. Além das músicas que fizeram história, a festa contará com casa climatizada, bar completo, som de alta definição, iluminação robotizada, telões e sorteios de brindes, incluindo drinks, cesta de chocolates e um pen drive com as músicas da noite.

Os ingressos antecipados custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (16) 99776-6903, também disponível para reservas de mesas. Na portaria, o valor será de R$ 30,00.

Com a presença de grupos de passinhos animando a pista, a balada promete recriar a atmosfera das antigas danceterias e proporcionar uma noite de muita diversão em São Carlos.

