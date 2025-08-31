(16) 99963-6036
domingo, 31 de agosto de 2025
Entretenimento

Balada Flashback promete agitar São Carlos com clássicos das pistas

31 Ago 2025 - 14h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Flash back - Crédito: Divulgação Flash back - Crédito: Divulgação

No próximo sábado, 6 de setembro, a partir das 19h, a Liberty, localizada na Rua Conde do Pinhal, nº 2919, na Vila Nery, em São Carlos, será palco de uma das festas mais esperadas da região: a balada de flashback.

O evento vai reunir seis DJs que marcaram presença nas principais casas noturnas da cidade, como Café Cancun, Delphos Night Club, Factory Music, Pégaso e Faraós. Entre os confirmados estão DJ Alexandre Dávila, DJ Dago, DJ Marcos Mano, DJ Anselmo Guedes, DJ Paulo Jr. e DJ Marcos D’Ávila.

A pista será embalada por grandes sucessos dos anos 70, 80, 90 e 2000. Além das músicas que fizeram história, a festa contará com casa climatizada, bar completo, som de alta definição, iluminação robotizada, telões e sorteios de brindes, incluindo drinks, cesta de chocolates e um pen drive com as músicas da noite.

Os ingressos antecipados custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (16) 99776-6903, também disponível para reservas de mesas. Na portaria, o valor será de R$ 30,00.

Com a presença de grupos de passinhos animando a pista, a balada promete recriar a atmosfera das antigas danceterias e proporcionar uma noite de muita diversão em São Carlos.

Leia Também

5&ordm; Torneio de Bets agitou São Carlos neste domingo
Entretenimento19h37 - 31 Ago 2025

5º Torneio de Bets agitou São Carlos neste domingo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/08) para o seu signo
Entretenimento05h52 - 31 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/08) para o seu signo

Curta-metragem de São Carlos é premiado em mostra sobre vidas indígenas
Entretenimento07h09 - 30 Ago 2025

Curta-metragem de São Carlos é premiado em mostra sobre vidas indígenas

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/08) para o seu signo
Entretenimento05h56 - 30 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (30/08) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/08) para o seu signo
Entretenimento06h02 - 29 Ago 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/08) para o seu signo

Últimas Notícias