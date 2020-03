Airton Garcia suspende por 10 dias a realização de eventos no município

Por causa do novo coronavírus o prefeio Airton Garcia baixou um decreto determinando a suspensão de eventos, reuniões, palestras e eventos patrocinados diretamente ou indiretamente pela Prefeitura Municipal pelo prazo de 10 dias.

No decreto assinado na tarde desta sexta-feira o prefeito recomenda aos setores privados que já possuem até a presente data alvará para a realização do evento que avaliem em cada caso a realização do evento ou não.

Também determina a não emissão de alvará para eventos durante a duração do decreto.

A cidade de São Carlos contabiliza 7 casos suspeitos da doença.

