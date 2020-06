Edson Ferraz pode ser pré-candidato a vice-prefeito e fazer dobradinha com Airton Garcia

Ferraz: “Coloquei meu nome à disposição do partido para ser pré-candidato a prefeito e/ou vice. Tenho um compromisso com o Airton Garcia” - Crédito: Ade Carvalho

Com a exoneração confirmada no Diário Oficial, na segunda-feira, 1, o então secretário municipal de Esportes e Cultura, Edson Ferraz (MDB) deverá ser pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Airton Garcia (PSL), que estuda a possibilidade de concorrer a reeleição nas eleições municipais de 2020.

A confirmação foi do próprio Ferraz com exclusividade ao São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 3. “Respeitei o calendário eleitoral e fui exonerado quatro meses antes da eleição”, comentou. “Coloquei meu nome à disposição do partido para ser pré-candidato a prefeito e/ou vice. Tenho um compromisso com o Airton Garcia que estuda a reeleição e a tendência é que eu saia a vice”, relevou, salientando que tudo será definido quando ocorrer as convenções dos partidos em São Carlos.

NA SMEC

Durante três anos e meio Edson Ferraz esteve a frente da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura e neste período garantiu que contribuiu para o esporte e para a cultura são-carlense.

“Tive a liberdade e a oportunidade dada pela Administração Municipal em apoiar todas as equipes e esportistas que trabalham em nossa cidade”, comentou. “Mas tudo dentro do orçamento, com os pés no chão”.

Ferraz garantiu que todas as modalidades tiveram o apoio necessário e puderam utilizar gratuitamente os espaços públicos. “Hoje também auxiliamos com 212 bolsas-atletas. Fornecemos ajuda de custo para que eles possam treinar e competir pela cidade”.

O ex-secretário informou ainda que o ponto alto foi a realização dos Jogos Regionais (2017) e Abertos do Interior (2018), ambos em São Carlos, oportunidade em que a cidade recebeu neste último evento aproximadamente 15 mil atletas de 220 cidades.

Na área cultural Ferraz garantiu ainda que São Carlos deu um salto. “Avançamos muito. Temos hoje um cadastro dos artistas, com muitos eventos realizados e um Cemac atuante. Posso dizer que nossos artistas estão amparados e se sentem confortáveis”, comentou, pontuando ainda a reforma do teatro municipal de São Carlos.

