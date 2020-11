Vinicius Holmo ensina a fazer um deliciosa bananinha caseira

Olá meus amigos leitores do São Carlos Agora, hoje eu Vinicius Holmo vou ensinar vocês fazerem uma deliciosa Bananinha Caseira. Sabe aquele docinho que muito de nós gostava na infância ? Aquele docinho que era o maior sucesso, e encontrava facilmente em padarias, mercados, lojas de conveniência e até mesmo na cantina da escola. Eu particularmente sempre fui fã dessa Bananinha Caseira, e depois que aprendi como faz eu estou sempre fazendo.

Essa é uma receita bem simples e fácil de ser feita, não tem erro! Só seguir todo o passo-a-passo que vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai ser o maior sucesso na casa de vocês, então aproveitem o final de semana chegando e agrade a todos fazendo essa receita de Bananinha Caseira

INGREDIENTES

10 bananas nanicas maduras

2 xícaras (de chá) de açúcar

suco de 1 limão

60 ml de água

MODO DE PREPARO

Bata a banana no liquidificador até ela virar um creme, adicione o açúcar e bata muito bem até ficar homogêneo

Transfira a mistura para uma panela e comece a mexer sem parar, quando ficar marrom adicione o limão, assim que a massa ficar mais densa e mais escura adicione 30 ml de água e depois mais 30 ml de água.

Quando ficar na cor mais roxinha está no ponto.

Coloque em uma forma untada com óleo e espalhe com a mão, cubra com plástico e deixe descansar por 3 horas.

Depois disso só cortar no formato desejado e passar no açúcar de confeiteiro.

E essa foi a nossa receita de Bananinha Caseira, espero que vocês tenham gostado e façam essa receita em sua casas. Se você gostou e quer ver mais receitas fáceis como essa acesse Pilotando Fogão.

Não esqueça de seguir nosso instagram, pois sempre tem novidade lá pra quem me acompanha. @pilotandofogaopf

