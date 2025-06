Contribuição Previdenciária: você está pagando menos agora para receber menos no futuro?

Na hora de contribuir para o INSS como contribuinte individual, muitos seguros se deparam com dois códigos bastante comuns: 1163 (alíquota de 11%) e 1007 (alíquota de 20%) . Mas qual é a diferença entre eles? E, mais importante: qual o impacto disso na sua aposentadoria?

O que é o Código 1163 – Plano Simplificado (11%)

O código 1163 é utilizado por contribuintes individuais (autônomos) que optam pelo Plano Simplificado de Previdência , criado para facilitar a inclusão previdenciária. Com essa opção, o pagamento seguro de 11% sobre o salário mínimo (R$ 1.518,00) , o que atualmente representa uma contribuição de R$ 166,98 por mês.

Vantagens:

Valor reduzido de contribuição.

Acesso a quase todos os benefícios do INSS, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Limitações:

Não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

O valor da aposentadoria será sempre o salário mínimo , mesmo que você tenha contribuído por muitos anos.

O que é o Código 1007 – Contribuição Integral (20%)

Já o código 1007 é para quem deseja contribuir com 20% da remuneração , dentro do limite mínimo (R$ 1.518,00), o que atualmente representa uma contribuição de 303,60 e máximo (teto do INSS, que em 2025 é de (R$ 8.157,21), representando uma contribuição máxima de R$ 1.631,44.

Vantagens:

Permite a aposentadoria por idade com valor proporcional ao que foi contribuído .

. Dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição (casos anteriores à Reforma ou em regras de transição).

Pode resultar em benefício acima de um salário mínimo , conforme a média das contribuições.

Desvantagens:

Contribuição mais elevada. Por exemplo, quem declara renda de R$ 3.000, pagará R$ 600 por mês.

Qual escolher?

A resposta depende do seu objetivo previdenciário :

Se você quer economizar agora , tem renda mais baixa e não se importa em receber um salário mínimo no futuro , o plano simplificado (1163) pode ser suficiente.

, tem renda mais baixa e , o plano simplificado (1163) pode ser suficiente. Mas se você pretende ter um benefício mais robusto, de acordo com sua renda , e considerar a aposentadoria como uma forma de investimento a longo prazo , o ideal é contribuir com o código 1007 .

Dica do Especialista:

Muitos seguros escolhem o plano simplificado sem saber que estão abrindo mão de direitos importantes. Sempre consulte um advogado previdenciário antes de formalizar sua escolha. Uma decisão aparentemente simples pode impactar sua renda para o resto da vida.