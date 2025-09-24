(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Saúde

Vigilância esclarece: não há relação entre paracetamol e autismo

24 Set 2025 - 08h13Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vigilância esclarece: não há relação entre paracetamol e autismo - Crédito: Freepik Crédito: Freepik

A Vigilância Sanitária, por meio de nota, reforçou que o paracetamol é um medicamento classificado como de baixo risco, com histórico de uso seguro e acompanhamento contínuo no Brasil.

O fármaco é registrado no país para reduzir a febre e aliviar dores leves a moderadas, como dor de cabeça, dores no corpo, cólicas menstruais, dores de dente, nas costas e sintomas associados a resfriados.

Sem registros de associação com autismo

De acordo com o órgão, não existem notificações no Brasil que relacionem o uso de paracetamol durante a gravidez a casos de autismo.

A Instrução Normativa nº 265/2023 enquadra o medicamento na lista de produtos que não exigem receita médica, justamente por sua segurança e eficácia comprovadas ao longo de anos de acompanhamento.

Rigor científico

As regras brasileiras de registro de medicamentos seguem critérios técnicos e científicos rigorosos, que asseguram qualidade, eficácia e segurança, além de definir a responsabilidade das autoridades sanitárias e das empresas do setor.

A Anvisa também mantém cooperação constante com agências internacionais, trocando informações para fortalecer o monitoramento dos medicamentos disponíveis à população.

Orientação profissional

A nota reforça ainda que todo medicamento deve ser utilizado sob orientação de médicos ou farmacêuticos, para garantir sua eficácia e evitar efeitos indesejados.

Leia Também

Fisioterapia da UFSCar busca voluntários para pesquisa sobre artrose
Avaliação gratuita 07h29 - 24 Set 2025

Fisioterapia da UFSCar busca voluntários para pesquisa sobre artrose

Alunos de Santa Eudóxia passam por avaliação oftalmológica preventiva
Saúde07h05 - 24 Set 2025

Alunos de Santa Eudóxia passam por avaliação oftalmológica preventiva

Fibromialgia pode ser equiparada à deficiência com aprovação de nova lei
Saúde15h41 - 23 Set 2025

Fibromialgia pode ser equiparada à deficiência com aprovação de nova lei

ABRAz São Carlos realiza palestra nesta terça pelo YouTube
Alzheimer06h59 - 23 Set 2025

ABRAz São Carlos realiza palestra nesta terça pelo YouTube

SUS fará teste para diagnóstico precoce de autismo aos 16 meses
Saúde08h59 - 21 Set 2025

SUS fará teste para diagnóstico precoce de autismo aos 16 meses

Últimas Notícias