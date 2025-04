Vigilância em saúde promove reunião para discutir estratégias de combate às arboviroses

Mutirão contra a dengue - Crédito: divulgação

A Vigilância em Saúde de São Carlos realizou, na tarde desta quarta-feira (16/04), uma reunião no auditório do Paço Municipal para discutir o atual cenário epidemiológico das arboviroses, com destaque para os casos de Dengue.

De acordo com Denise Martins, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, participaram da chamada "sala de situação" representantes de diversos setores, incluindo Unidades de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), hospitais públicos e privados, o Conselho Municipal de Saúde e secretarias municipais envolvidas nas ações de combate à dengue.

“Nessa sala de situação, abordamos desde a assistência aos pacientes suspeitos e confirmados até o controle de vetores, além das estratégias, ações e medidas preventivas para conter a propagação da doença”, explicou Denise.

Ela destacou, ainda, que a Prefeitura tem intensificado as ações de enfrentamento à dengue. “Iniciamos, na última terça-feira (15), o uso de uma nova tecnologia com drones. Neste ano, além do mapeamento fotográfico, os drones também farão a dispersão de pastilhas de cloro em piscinas sem tratamento e caixas d’água destampadas, além da aplicação de larvicida por pulverização em áreas específicas, definidas pela Coordenação de Controle de Vetores com base em pontos estratégicos apontados pela Secretaria de Saúde. O contrato tem duração de 90 dias e prevê sobrevoos diários. Os relatórios fotográficos ajudarão a identificar criadouros e otimizar o trabalho dos agentes de combate a endemias”, afirmou.

A enfermeira Rita Cássia Ismail, responsável pela Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Universitário (HU-UFSCar), comentou que, inicialmente, o hospital realizou atendimentos nos leitos de hidratação. “Com a reabertura das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) em horário estendido e o aumento dos casos de Dengue dos tipos C e D — que apresentam sinais de alarme ou risco de choque —, voltamos a atuar no atendimento aos pacientes críticos nesses leitos, evitando a progressão para quadros mais graves. Os pacientes são monitorados nas salas de observação, realizamos coletas de sangue com maior frequência e, assim, conseguimos garantir uma alta segura”, afirmou.

A médica Carolina Zenatti, diretora da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, acrescentou que a instituição atua como retaguarda ao HU-UFSCar. “Na pactuação municipal e regional, ficou definido que o Hospital Universitário receberia os casos de Dengue dos grupos C e D, enquanto a Santa Casa prestaria apoio. O que temos observado são pacientes internados por outros motivos que já apresentavam diagnóstico de Dengue ou desenvolveram a doença durante a internação. Na maternidade, onde também somos referência, garantimos todo o suporte necessário”, destacou.

Em 2025, São Carlos já registrou 15.138 notificações de Dengue. Desse total, 10.786 casos foram confirmados. Outros 2.702 casos foram descartados e 1.650 exames seguem em análise. Até o momento, três óbitos por Dengue foram confirmados, dez estão sob investigação e oito foram descartados.

Com relação à Chikungunya, foram registradas 168 notificações, com 157 casos descartados, dois confirmados (um deles importado) e nove em investigação. Já sobre o vírus Zika, foram 122 notificações, todas descartadas. Houve ainda um caso de Febre Amarela com óbito confirmado, sem exames pendentes em humanos, apenas em um macaco encontrado morto na mata do Parque Santa Marta.

Leia Também