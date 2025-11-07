(16) 99963-6036
Vereador Elton consegue recurso para a compra de próteses auditivas através do Deputado Marcos Pereira

07 Nov 2025 - 08h41
Através da conquista de recurso do vereador Elton Carvalho (Republicanos), por meio do Deputado Federal Marcos Pereira, o município de São Carlos contará com a aquisição de mais de 200 próteses auditivas.

Essa importante conquista representa um grande avanço na saúde auditiva e irá suprir cerca de metade da atual fila de espera, beneficiando diretamente centenas de pessoas que aguardavam por esse atendimento há anos.

Segundo o vereador Elton, “essa é uma ação que transforma vidas e promove dignidade. Cada prótese significa mais autonomia, inclusão e acesso pleno à comunicação e à convivência social”.

O recurso, viabilizado através de articulação entre o mandato municipal e o trabalho parlamentar em Brasília, reforça o compromisso do Republicanos com políticas públicas que garantem acessibilidade, saúde e respeito à pessoa com deficiência.

 Elton Carvalho e Marcos Pereira: trabalhando juntos por uma São Carlos mais inclusiva e humana!

