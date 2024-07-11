Veja os novos medicamentos fornecidos de graça pela Farmácia Popular

A partir de agora, a população brasileira terá acesso gratuito a 95% dos medicamentos e insumos oferecidos pelo Programa Farmácia Popular. A iniciativa, anunciada pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira (10), representa um marco na ampliação do acesso à saúde no país.
Ao todo, 39 dos 41 itens oferecidos pelo programa, incluindo fraldas geriátricas e absorventes higiênicos, estarão disponíveis sem custo para os usuários. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas pela medida.
Confira a lista dos novos medicamentos:
Colesterol alto
sinvastatina 10mg
sinvastatina 20mg
sinvastatina 40mg
Doença de Parkinson
carbidopa 25mg + levodopa 250mg
cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg
Glaucoma
maleato de timolol 2,5mg
maleato de timolol 5mg
Rinite
budesonida 32mcg
budesonida 50mcg
dipropionato de beclometasona 50mcg/dose
Veja aqui a lista completa dos medicamentos e insumos fornecidos pela programa.
Abaixo lista das farmácias que fazem parte do programa em São Carlos:
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A. C. MICHELETTI DROGARIA - ME
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ESTRADA JOSE PEREIRA LOPES, 668
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VILA PRADO
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AGULIARI DROGARIA LTDA - ME
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RUA RUA CORONEL LEOPOLDO PRADO, 762
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JARDIM SANTA TEREZA
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CLEUSA APARECIDA CARVALHO GONCALVES - ME
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RUA RUA MARIO PISANI, 140
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LOTEAMENTO MUNICIPAL SAO CARLOS 3
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DROGA NOVA TRES LTDA - ME
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RUA RUA ANTONIO BLANCO, 1185
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VILA COSTA DO SOL
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DROGAN DROGARIAS LTDA
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AVENIDA AVENIDA SÃO CARLOS, 1341 (LOJA 18)
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CENTRO
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DROGAN DROGARIAS LTDA
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PASSEIO PASSEIO DOS FLAMBOYANTS, N° 200 - TERREO
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PARQUE FABER CASTELL I
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DROGAN DROGARIAS LTDA
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AVENIDA AVENIDA DR.CARLOS BOTELHO, 1599
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CENTRO
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DROGARIA FARMALOPES SAO CARLOS LTDA - ME
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AVENIDA AVENIDA LUCIANO EDUARDO FELIX 542
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RESIDENCIAL PARQUE DOURADINHO
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DROGARIA SAO JORGE & VICENTE LTDA - ME
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AVENIDA AVENIDA ARARAQUARA, Nº 731
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NOVA ESTANCIA SUICA
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DROGARIA SAO JORGE & VICENTE LTDA - ME
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ESTRADA R ESTRADA DOUTOR BENJAMIN LOPES OSORES, Nº1075
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JARDIM TANGARA
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DROGARIA SAO PAULO S.A.
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RUA RUA MIGUEL PETRONI 1800
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LOTEAMENTO HABITACIONAL SAO CARLOS I
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DROGARIA SAO PAULO S.A.
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AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 2358 - 2364
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CENTRO
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DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA.
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AVENIDA AVENIDA SÃO CARLOS Nº 1857
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CENTRO
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EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
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AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 1587
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CENTRO
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ESSENCIAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
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RUA RUA MIGUEL PETRONI,1657 - A
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JARDIM BANDEIRANTES
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FARMA FLEX FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME
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RUA OLAVO BILAC
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VILA MARINA
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FARMACIA DROGA PEPE LTDA
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AVENIDA AVENIDA REGITE ARAB, Nº 56
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CIDADE ARACY
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FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA
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AVENIDA SAO CARLOS
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CENTRO
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FARMACIA L. J. MENDES LTDA - ME
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AVENIDA AVENIDA JOSE PEREIRA LOPES 668
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VILA PRADO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO 2123
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CENTRO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA UM
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PARQUE DAMHA
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA AV SÃO CARLOS Nº3496
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TIJUCO PRETO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA AV CAPITÃO LUIZ BRANDÃO
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VILA NERY
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS Nº 2008
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CENTRO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA AVENIDA SÃO CARLOS Nº 2359
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CENTRO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA SALLUM
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VL BELA VISTA
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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PRACA PAULO PINHEIRO CHAGAS
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CENTRO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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RUA PASSEIO DOS FAMBOYANTS
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PARQUE FABER
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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RUA RUA MIGUEL PETRONI Nº 1298
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JARDIM SANTA PAULA
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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RUA RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 1403
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CENTRO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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AVENIDA AVENIDA VICENTE LAURITO, 765
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CIDADE ARACY
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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RUA RUA AFFONSO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO, 374
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JD SANTA FELICIA
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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RUA RUA DOS FERROVIARIOS, Nº 43
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VILA PRADO
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FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
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RUA RUA HENRIQUE GREGORI, 50
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VILA BELA VISTA
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FARMACIA RODRIGUES LTDA - ME
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AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 1418
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CENTRO
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FUZI & ANTONELLI LTDA - ME
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RUA RUA RIO PARANÁ, Nº 330
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CENTRO
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GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
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RUA RUA DESEMBARGADOR JULIO DE FARIA
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VILA BOA VISTA
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GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
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AVENIDA AV JOSE PEREIRA LOPES, 140
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BOTAFOGO 1
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LIVIA SILVATTI ZABEU DROGARIA - ME
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AVENIDA COMERCIAL VICENTE PELICANO, Nº 200
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CONJUNTO CASTELO BRANCO
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MANOFARMA DROGARIA LTDA - ME
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AVENIDA DR. TEIXEIRA DE BARROS, Nº 1335
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VILA PRADO
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MANOVALDO NUNES FARMACIA - ME
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AVENIDA AVENIDA PAULO VI, 434
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JARDIM CRUZEIRO DO SUL
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MANOVALDO NUNES FARMACIA - ME
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AVENIDA BRUNO RUGGIERO FILHO, Nº 1075
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PARQUE SANTA FELICIA JARDIM
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MARIA CECILIA LORANDE BUOSI - ME
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AVENIDA avenida ROMUALDO VILLANI 98
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JARDIM IPANEMA
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MARIA CRISTINA MARCUCI DONATO - ME
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RUA RUA FRANCISCO MARIGO Nº 795
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JD CRUZEIRO SUL
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MARIA DE LOURDES LAZARINI MARTINS & CIA LTDA - ME
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RUA R IWAGIRO TOYAMA, 558, SALA 04
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JD. PAULISTANO
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MAURO APARECIDO ALONSO - ME
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RUA RUA JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, 1731
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JARDIM SANTA FELICIA
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MAXIMO DINIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
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AVENIDA AVENIDA SALLUM 1201
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JD CENTENARIO
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P.O. DROGARIA LTDA - ME
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RUA RUA DR. DUARTE NUNES, Nº 532
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VILA PRADO
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RAIA DROGASIL S/A
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AVENIDA AV. SAO CARLOS, Nº 1903
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CENTRO
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RAIA DROGASIL S/A
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AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 2461 - ESQ.AV.DR.CARLOS BOTELHO, 1988/2008
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CENTRO
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RAIA DROGASIL S/A
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AVENIDA AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO, 1464
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VILA PUREZA
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RAIA DROGASIL S/A
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AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 1325
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CENTRO
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RENATA GOMIDE MARTINS ROIZ & CIA LTDA - ME
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RUA RUA SETE DE SETEMBRO, 3040
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VILA NERY