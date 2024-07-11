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quinta, 11 de julho de 2024
Saúde

Veja os novos medicamentos fornecidos de graça pela Farmácia Popular

11 Jul 2024 - 11h02Por Da redação
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Farmácia Popular - Crédito: Agência BrasilFarmácia Popular - Crédito: Agência Brasil

A partir de agora, a população brasileira terá acesso gratuito a 95% dos medicamentos e insumos oferecidos pelo Programa Farmácia Popular. A iniciativa, anunciada pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira (10), representa um marco na ampliação do acesso à saúde no país.

Ao todo, 39 dos 41 itens oferecidos pelo programa, incluindo fraldas geriátricas e absorventes higiênicos, estarão disponíveis sem custo para os usuários. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas pela medida.

Confira a lista dos novos medicamentos:

Colesterol alto

sinvastatina 10mg
sinvastatina 20mg
sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson

carbidopa 25mg + levodopa 250mg
cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma

maleato de timolol 2,5mg
maleato de timolol 5mg

Rinite

budesonida 32mcg
budesonida 50mcg
dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Veja aqui a lista completa dos medicamentos e insumos fornecidos pela programa. 

Abaixo lista das farmácias que fazem parte do programa em São Carlos:

A. C. MICHELETTI DROGARIA - ME

ESTRADA JOSE PEREIRA LOPES, 668

VILA PRADO

AGULIARI DROGARIA LTDA - ME

RUA RUA CORONEL LEOPOLDO PRADO, 762

JARDIM SANTA TEREZA

CLEUSA APARECIDA CARVALHO GONCALVES - ME

RUA RUA MARIO PISANI, 140

LOTEAMENTO MUNICIPAL SAO CARLOS 3

DROGA NOVA TRES LTDA - ME

RUA RUA ANTONIO BLANCO, 1185

VILA COSTA DO SOL

DROGAN DROGARIAS LTDA

AVENIDA AVENIDA SÃO CARLOS, 1341 (LOJA 18)

CENTRO

DROGAN DROGARIAS LTDA

PASSEIO PASSEIO DOS FLAMBOYANTS, N° 200 - TERREO

PARQUE FABER CASTELL I

DROGAN DROGARIAS LTDA

AVENIDA AVENIDA DR.CARLOS BOTELHO, 1599

CENTRO

DROGARIA FARMALOPES SAO CARLOS LTDA - ME

AVENIDA AVENIDA LUCIANO EDUARDO FELIX 542

RESIDENCIAL PARQUE DOURADINHO

DROGARIA SAO JORGE & VICENTE LTDA - ME

AVENIDA AVENIDA ARARAQUARA, Nº 731

NOVA ESTANCIA SUICA

DROGARIA SAO JORGE & VICENTE LTDA - ME

ESTRADA R ESTRADA DOUTOR BENJAMIN LOPES OSORES, Nº1075

JARDIM TANGARA

DROGARIA SAO PAULO S.A.

RUA RUA MIGUEL PETRONI 1800

LOTEAMENTO HABITACIONAL SAO CARLOS I

DROGARIA SAO PAULO S.A.

AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 2358 - 2364

CENTRO

DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA.

AVENIDA AVENIDA  SÃO CARLOS Nº 1857

CENTRO

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 1587

CENTRO

ESSENCIAL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

RUA RUA MIGUEL PETRONI,1657 - A

JARDIM BANDEIRANTES

FARMA FLEX FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME

RUA OLAVO BILAC

VILA MARINA

FARMACIA DROGA PEPE LTDA

AVENIDA AVENIDA  REGITE ARAB, Nº 56

CIDADE ARACY

FARMACIA E DROGARIA NISSEI LTDA

AVENIDA SAO CARLOS

CENTRO 

FARMACIA L. J. MENDES LTDA - ME

AVENIDA AVENIDA JOSE PEREIRA LOPES 668

VILA PRADO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO 2123

CENTRO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA UM

PARQUE DAMHA

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA AV SÃO CARLOS Nº3496

TIJUCO PRETO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA AV CAPITÃO LUIZ BRANDÃO

VILA NERY

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS Nº 2008

CENTRO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA AVENIDA SÃO CARLOS Nº 2359

CENTRO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA SALLUM

VL BELA VISTA

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

PRACA PAULO PINHEIRO CHAGAS

CENTRO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

RUA PASSEIO DOS FAMBOYANTS

PARQUE FABER

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

RUA RUA MIGUEL PETRONI Nº 1298

JARDIM SANTA PAULA

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

RUA RUA VISCONDE DE INHAUMA Nº 1403

CENTRO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

AVENIDA AVENIDA VICENTE LAURITO, 765 

CIDADE ARACY

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

RUA RUA AFFONSO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO, 374 

JD SANTA FELICIA

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

RUA RUA DOS FERROVIARIOS, Nº 43

VILA PRADO

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA

RUA RUA HENRIQUE GREGORI, 50 

VILA BELA VISTA

FARMACIA RODRIGUES LTDA - ME

AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 1418

CENTRO

FUZI & ANTONELLI LTDA - ME

RUA RUA RIO PARANÁ, Nº 330

CENTRO

GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

RUA RUA DESEMBARGADOR JULIO DE FARIA

VILA BOA VISTA

GARCIA & GARCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

AVENIDA AV JOSE PEREIRA LOPES, 140

BOTAFOGO 1

LIVIA SILVATTI ZABEU DROGARIA - ME

AVENIDA COMERCIAL VICENTE PELICANO, Nº 200

CONJUNTO CASTELO BRANCO

MANOFARMA DROGARIA LTDA - ME

AVENIDA DR. TEIXEIRA DE BARROS, Nº 1335 

VILA PRADO

MANOVALDO NUNES FARMACIA - ME

AVENIDA AVENIDA PAULO VI, 434

JARDIM CRUZEIRO DO SUL

MANOVALDO NUNES FARMACIA - ME

AVENIDA BRUNO RUGGIERO FILHO, Nº 1075

PARQUE SANTA FELICIA JARDIM

MARIA CECILIA LORANDE BUOSI - ME

AVENIDA avenida ROMUALDO VILLANI 98

JARDIM IPANEMA

MARIA CRISTINA MARCUCI DONATO - ME

RUA RUA FRANCISCO MARIGO Nº 795

JD CRUZEIRO SUL

MARIA DE LOURDES LAZARINI MARTINS & CIA LTDA - ME

RUA R IWAGIRO TOYAMA, 558, SALA 04

JD. PAULISTANO

MAURO APARECIDO ALONSO - ME

RUA RUA JOAQUIM AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, 1731 

JARDIM SANTA FELICIA

MAXIMO DINIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AVENIDA AVENIDA SALLUM 1201 

JD CENTENARIO

P.O. DROGARIA LTDA - ME

RUA RUA DR. DUARTE NUNES, Nº 532 

VILA PRADO

RAIA DROGASIL S/A

AVENIDA AV. SAO CARLOS, Nº 1903

CENTRO

RAIA DROGASIL S/A

AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 2461 - ESQ.AV.DR.CARLOS BOTELHO, 1988/2008

CENTRO

RAIA DROGASIL S/A

AVENIDA AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO, 1464

VILA PUREZA

RAIA DROGASIL S/A

AVENIDA AVENIDA SAO CARLOS, 1325

CENTRO

RENATA GOMIDE MARTINS ROIZ & CIA LTDA - ME

RUA RUA SETE DE SETEMBRO, 3040

VILA NERY

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