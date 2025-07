Veículo roubado na região da Babilônia é encontrado incendiado

Na tarde desta quinta-feira (10), equipes da Guarda Municipal receberam uma denúncia informando que um veículo estaria abandonado e completamente queimado na região do Posto Castelo, em um assentamento Sem Terra, próximo à linha férrea.

As equipes se deslocaram até o local e constataram a veracidade da informação. No ponto indicado, encontraram um veículo completamente incendiado. Após averiguação, foi constatado que se tratava de uma picape Saveiro, produto de roubo ocorrido no dia 6 de julho deste ano, na região do Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária), e o veículo foi posteriormente recolhido ao pátio municipal.