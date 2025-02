Vai viajar no Carnaval? Vacinação contra a febre amarela precisa ser feita até esta quarta-feira (19)

Compartilhar no facebook

A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário de vacinação e está disponível em todas as UBS do Estado. Foto: Divulgação/Governo de SP -

O Governo de São Paulo reforça a importância da vacinação contra a febre amarela para quem pretende viajar no feriado de Carnaval. Pessoas não vacinadas devem se imunizar até quarta-feira (19) para garantir proteção antes da folia, especialmente aquelas que viajarão para áreas rurais ou de mata. A imunização é a principal medida de prevenção contra a doença e deve ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem para garantir a proteção.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) já registrou 14 casos e nove óbitos em humanos, além de 30 casos em primatas não humanos com a doença nas regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Barretos, Bauru e Osasco.

Aqueles que ainda não receberam o imunizante contra a febre amarela, que não possuem a carteira de vacinação ou têm dúvidas se foram vacinados devem buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Recomendação da vacina

Desde 2020, o Ministério da Saúde (MS) atualizou a recomendação de vacinação contra doença da seguinte forma:

Para crianças menores de 5 anos de idade são duas doses, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos.

Para crianças a partir dos 5 anos, a vacina é dose única.

Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação.

A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário de vacinação e está disponível em todas as UBS do Estado. Além da imunização, é fundamental adotar medidas de proteção individual, como:

Uso de calças e camisas de manga longa;

Sapatos fechados;

Aplicação de repelente nas áreas expostas do corpo;

Uso de mosquiteiro nos berços e carrinhos de crianças menores de 6 meses de idade.

Doses da vacina

Neste ano, o Estado recebeu 600 mil doses de vacina da febre amarela para a vacinação de rotina e mais 1,3 milhão de doses para a intensificação da vacinação. Em janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde (Ses) solicitou 6 milhões de doses da vacina contra a doença ao órgão federal para distribuição aos 645 municípios para atender à população não vacinada do estado.

Os sintomas iniciais da febre amarela são:

Início súbito de febre;

Calafrios;

Dor de cabeça intensa;

Dores musculares;

Dores no corpo em geral;

Náuseas e vômitos;

Fadiga;

Fraqueza.

