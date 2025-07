Vacinação contra influenza segue disponível para toda a população

A cobertura entre idosos chegou a 49,61%, entre crianças a 31,41%, e entre gestantes a 26,25%. Também foram vacinados professores (118 doses), pessoas com deficiência permanente (26 doses), puérperas (9 doses) e trabalhadores da saúde (5.433 doses).

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, ampliar esse número é essencial para reduzir complicações causadas pela gripe. “Qualquer aumento no percentual de vacinação é importante, mas realmente ainda temos uma taxa baixa de vacinação. Precisamos ampliar esse número para reduzir complicações como pneumonias, internações e mortes”, afirma.

Óbitos - Desde o início do ano, São Carlos registrou 13 óbitos por influenza, com casos em diferentes faixas etárias. Os dados incluem a morte de uma mulher de 102 anos no dia 1º de junho e de um homem de 37 anos no dia 17 do mesmo mês.

Denise Martins reforça que a imunização contribui diretamente para a diminuição da circulação viral, protegendo a comunidade como um todo. “Vivemos um momento de aumento nos casos de doenças respiratórias, especialmente entre crianças e idosos. Quanto mais pessoas imunizadas, menor a circulação dos vírus”.

A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, protegendo contra as cepas Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Considerada segura e eficaz, ela está agora liberada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade.

“As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde, exceto na UBS Santa Paula, que está fechada para reforma. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação”, orienta Denise. “Se você ainda não tomou a dose este ano, procure uma Unidade de Saúde o quanto antes e se proteja. A gripe pode ser grave, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas”.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos segue mobilizada na campanha de vacinação contra a influenza. Até o dia 7 de julho, foram aplicadas 62.842 doses da vacina, o que representa uma cobertura de 44,4% do público-alvo. O índice ainda está abaixo da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde, especialmente entre os grupos prioritários.