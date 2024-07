Vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 e 14 anos está disponível a partir de hoje

SIGA O SCA NO

Vacina Qdenga - Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (10/07), adolescentes de 10 a 14 anos poderão tomar a vacina contra a Dengue em São Carlos. Antes, a aplicação da dose era restrita para crianças de 10 e 11 anos.

O esquema vacinal recomendado corresponde à administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. Se a criança ou o adolescente contraiu dengue, o imunizante só pode ser aplicado após 6 meses. Caso a contaminação pela doença tenha acontecido no intervalo das doses, deve ser mantida a data prevista para a 2ª dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose.

A vacinação está sendo realizada nas unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção da UBS da Vila São José e da USF Aracy - Equipe II, que passam por reforma, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina basta levar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação.

