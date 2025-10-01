Vacina bivalente: saiba a importância de tomar o reforço contra a covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, reforça a importância de receber o reforço da vacina bivalente contra a covid-19, aplicada em dose única. As doses de reforço, que seguem o esquema vacinal básico, são fundamentais para ampliar e prolongar a imunidade ao longo do tempo, oferecendo maior proteção contra diferentes variantes do coronavírus.

A vacina faz parte do calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações e é destinada aos grupos prioritários. Estão incluídos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente e portadores de doenças crônicas (comorbidades ou imunossupressão).

Apesar da disponibilidade da vacina, os dados de cobertura ainda são baixos. Em 2025, apenas 29,47% do público-alvo com 12 anos ou mais recebeu a dose de reforço. Entre os menores de 1 ano, a taxa é de apenas 2,52%. Na faixa de 6 meses a menores de 5 anos, o percentual é de 38,84%. Entre os idosos, a cobertura varia: 54,3% (60 a 64 anos), 65,11% (65 a 69 anos), 75% (70 a 74 anos), 103,4% (75 a 79 anos) e 70% (80 anos ou mais).

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, destaca a importância de manter a vacinação em dia. “O imunizante é fundamental porque amplia a proteção contra as variantes mais recentes do vírus, que continuam circulando e trazendo riscos, especialmente às pessoas mais vulneráveis. A vacinação é um ato de cuidado coletivo. Quando cada um faz a sua parte, não está apenas se protegendo, mas também ajudando a reduzir a transmissão e a preservar vidas”, afirma.

A vacina bivalente está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Leia Também