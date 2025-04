Usuários voltam a reclamar de demora no atendimento na Farmácia de Alto Custo

Compartilhar no facebook

Farmácia de alto custo ficou lotada nesta segunda-feira - Crédito: Whatsapp SCA

Usuários da Farmácia de Alto Custo voltaram a relatar longas filas de espera na unidade nesta segunda-feira (28). Os relatos, enviados à reportagem denunciam que, mesmo com grande fluxo de pessoas, o atendimento estava sendo realizado por apenas quatro funcionários, dos quais apenas dois estavam em atendimento no período pós-almoço.

“Estou aqui desde as 10h da manhã. Os funcionários saem para almoçar e deixam só dois atendendo. E mesmo assim, só estão chamando atendimento preferencial”, disse um dos usuários que aguardava na fila.

Outro caso relatado foi da senhora Sônia, que afirmou estar passando mal desde as 10h30. “Estou aqui desde as dez e vinte da manhã. Já são quase três e meia da tarde. Quatro horas esperando. Não podemos sair para não perder a senha. E ninguém oferece alimentação ou suporte. Estamos todos aqui, muitos idosos, sem água, sem comida, sem condições”, desabafou.

Além da demora, os usuários questionam a limitação no horário de funcionamento da farmácia, que atende ao público somente até as 14h, dificultando ainda mais o acesso aos medicamentos de uso contínuo.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal informou que a responsabilidade da Farmácia de Alto Custo é do Governo do Estado de SP, que apenas fornece o aluguel do prédio e os funcionários para o atendimento. Disse ainda que o movimento aumenta significadamente quando lotes de remédios chegam na unidade.

