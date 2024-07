USP: sintomas de abstinência alcoólica podem aparecer mesmo sem interrupção de consumo

Não é recomendado que uma pessoa dependente de álcool interrompa o uso sem acompanhamento profissional - Crédito: divulgação

Segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, em 2021 cerca de 18% da população brasileira fez uso abusivo do álcool, bebendo mais de cinco doses em uma única ocasião do mês. Caso o uso abusivo se torne frequente, o quadro pode evoluir para dependência de álcool, caracterizada pelo uso descontrolado, constante em quantidades progressivamente maiores da substância. João Castaldelli-Maia, psiquiatra e professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, conta mais sobre os sintomas da abstinência: “O paciente começa a tremer, fica muito ansioso, com elevação da pressão arterial, e pode inclusive convulsionar, o que pode levar à morte”.

O psiquiatra explica que a abstinência pode se manifestar mesmo que o usuário não interrompa totalmente o consumo. Basta reduzir a dose, ou beber bebidas fermentadas mais suaves no lugar de destilados, que o alcoólico começa a manifestar sintomas, que podem durar até 15 dias. “A abstinência dura até 15 dias nos relatos, mas os piores momentos acontecem em torno do segundo dia até o sétimo dia. A confusão mental pode se manifestar durante a abstinência, que a gente dá o nome de delirium tremens, a pessoa fica delirante tremendo, e isso é um marcador de gravidade muito grande, que já necessita um suporte intensivo”, expõe Castaldelli-Maia

Diferenças de gênero

Joana Rodrigues Marczyk, psiquiatra do Programa da Mulher Dependente Química do Hospital das Clínicas, explica que os sintomas de dependência e abstinência se manifestam de maneiras diferentes entre homens e mulheres: “As mulheres têm uma chance maior de evoluir mais rápido para um transtorno pelo uso de álcool, porque o organismo da mulher reage de uma forma um pouco mais sensível. Mulheres desenvolvem dependência pelo uso de álcool num tempo mais curto e fazem quadros com mais consequências físicas, como lesão hepática, por exemplo”, conta a psiquiatra.

E as diferenças são também sociais. Enquanto homens dependentes costumam começar a beber em eventos sociais, bares com os amigos, as mulheres possuem uma tendência maior a enxergar, no consumo de álcool, uma forma de automedicação: “Nas mulheres, o álcool entra como uma automedicação, normalmente para aliviar algum tipo de sintoma de alguma outra comorbidade psiquiátrica, um episódio depressivo ou um transtorno ansioso que não está tratado. Ela começa a fazer o uso do álcool numa tentativa de se tratar daquilo que está sentindo”, argumenta Joana.

Acompanhamento especializado

Justamente pela gravidade dos sintomas, não é recomendado que uma pessoa dependente de álcool interrompa o uso sem acompanhamento profissional. Joana Marczyk explica que remédios ministrados em ambulatório podem ajudar no processo. “As drogas que a gente costuma usar no tratamento de abstinência são os benzodiazepínicos, especificamente o Diazepam. A medicação entra justamente para evitar aqueles sintomas físicos, tremores, sudorese, taquicardia, aumento de pressão, porque são esses sintomas físicos que muitas vezes fazem o paciente voltar a beber.”

A psiquiatra conta também que, em casos mais graves, a internação se faz necessária: “Se for um caso muito grave, o paciente vai ter que estar num ambiente de internação durante a retirada mesmo. Então, essa é a primeira coisa que a rede de apoio, família ou amigos, pode fazer para proteger essa pessoa que faz uso constante de álcool”.

Se alguém próximo de você está passando por um processo de retirada de álcool, não estigmatize a internação! É um processo doloroso, mas pode ser necessário para interromper a dependência.

