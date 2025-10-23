USP São Carlos busca voluntários para tratamento que acelera cicatrização e evita amputações

Pesquisadores do IFSC/USP desenvolvem tratamento inovador que acelera a cicatrização de feridas crônicas. - Crédito: divulgação"Inovia Vein Specialty Centers"

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) está realizando uma chamada de pacientes voluntário(a)s residentes na cidade de São Carlos para o novo tratamento de úlceras venosas e diabéticas.

O tratamento, inovador, é realizado através de uma combinação de tecnologias que abrangem o uso de uma fonte de luz capaz de acelerar a cicatrização - técnica conhecida como fotobiomodulação -, que associa a fonte de luz a uma substância que é um fotossensibilizador. Esta técnica, conhecida como inativação fotodinâmica e um produto ozonizado, tem o objetivo de acelerar a cicatrização das feridas em tempo reduzido, evitando assim complicações, como infecções que podem levar a amputação dos membros.

Nesta pesquisa, os pesquisadores do IFSC/USP estão selecionando voluntários de ambos os sexos que apresentem feridas abertas há mais de seis meses, podendo ser essas feridas de natureza venosa ou mesmo diabética.

Esta chamada de pacientes voluntário(a)s insere-se no projeto de mestrado da pesquisadora do IFSC/USP, Carolayne Carboni Bernardo e coordenado pela Dra. Fernanda Carbinatto, sob supervisão do Prof. Dr. Vanderlei Bagnato, tendo como meta evitar infeções que possam gerar complicações, acelerando a cicatrização das feridas utilizando abordagem que une diferentes técnicas terapêuticas.

Para Fernanda Carbinatto “Essa pesquisa traz aos pacientes com feridas crônicas abertas há muito tempo uma esperança de ver sua lesão cicatrizar de forma mais acelerada”.

A mestranda e enfermeira Carolayne Bernardo esclareceu como será realizada a seleção dos pacientes “Iremos realizar a seleção iniciando com uma avaliação de cada paciente – histórico de vida ativa, tamanho da ferida e o tempo de sua existência -, seguindo-se então o tratamento duas vezes por semana, durante seis meses”.

Este tratamento será realizado na Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF), localizada na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, sendo que o(a)s pacientes interessado(a)s neste procedimento deverão se inscrever pelo telefone (16) 3509-1351 durante o horário de expediente.

(Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)



