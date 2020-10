USF da CDHU inicia atendimento nesta sexta-feira

A Unidade de Família da Família (USF) da CDHU, denominada “Ana Carmen Delamerlini”, uma obra aguardada há mais de 10 anos pelos moradores da Vila Isabel e região, finalmente entra em funcionamento nesta sexta-feira, dia 23 de outubro.

Com investimento de R$ 508.000,00 a unidade tem 315 m² e conta com consultório médico, consultório odontológico, sala de vacina, sala de coleta, sala de procedimentos, sala de curativo, sala de enfermagem, entre outros ambientes. A equipe da nova USF é formada por 10 profissionais da saúde (médico, dentista, enfermeiros, auxiliar odontológico e auxiliares comunitários de saúde) e vai fazer a prevenção e promoção da saúde dos moradores do território da CDHU e vizinhança.

As unidades de saúde da família atendem crianças, jovens, adultos e idosos com médico generalista. São oito horas diárias de atendimento de segunda a sexta. Na unidade as pessoas poderão passar pelo acolhimento, marcar consultas e fazer o acompanhamento de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade. Se necessário, em casos mais graves, os pacientes são encaminhados para o atendimento com especialistas.

“Já entregamos as unidades de saúde da família do Santa Angelina que abriga também a equipe do Arnon de Melo, Cidade Aracy e do Zavaglia, locais que estavam com as obras paralisadas há mais de 10 anos, agora entregamos essa unidade da CDHU e com isso vamos fortalecendo a rede de atenção básica. Isso é bom para todo mundo, para a Prefeitura, e é claro, para as pessoas que precisam de atendimento pelo SUS”, avalia Marcos Palermo, secretário de Saúde.

Equipada com todos os materiais e insumos necessários para o funcionamento, a USF da CDHU vai atender diariamente das 7h às 17h. O local conta com ambientes arejados e divisão de salas planejada para melhor atendimento da população.

Essa a 18ª Unidade de Saúde da Família da Prefeitura de São Carlos e a 24ª equipe.

