UPA da Vila Prado volta a realizar exames de raio-x

Raio-X - Crédito: divulgação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Prado voltou operar com equipamento de Raio-X.

A radiografia é um exame complementar essencial para a prática de serviços de saúde, permitindo a avaliação de fraturas ósseas, do tecido pulmonar, das dimensões cardíacas, das alças intestinais e muitas outras estruturas do corpo humano.

É um equipamento que melhora o diagnóstico e diminuiu custos. Antes o paciente tinha que esperar a revelação do filme para retornar à consulta e o médico fazer a avaliação da chapa. Agora, com o sistema informatizado, o médico visualiza, juntamente com o paciente, na tela do computador que fica no consultório. Isso permite maior agilidade e otimização do acolhimento oferecido às pessoas.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Santa Felícia e do Cidade Aracy já possuem o equipamento, porém em virtude da reforma que está sendo realizada no prédio da UPA do Cidade Aracy, neste momento os pacientes que procuram essa unidade e que precisam passar pelo raio x são encaminhados para fazer o exame no Santa Felícia.

