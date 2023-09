Unimed São Carlos realiza evento sobre Doação de Órgãos

Crédito: divulgação

Na noite de quinta-feira, 21 de setembro, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para o Transplante (CIHDOTT) do Hospital Unimed São Carlos – Unidade I, em parceria com o Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas, realizou o evento #SOUDOADOR. “DOE ÓRGÃOS, DOE VIDA!”. O evento foi realizado no Anfiteatro da Unimed São Carlos e contou com a presença de profissionais da área da saúde, estudantes de cursos Medicina e Enfermagem, além da Diretoria Executiva da Unimed Unimed São Carlos, representada pelo Fabrizio Margarido Albertini, Vice-Presidente, Alexandre Scalli, Diretor Financeiro, e Leonardo Iezzi, Diretor Administrativo.

A abertura do evento foi feita pelo Fabrizio Margarido Albertini, Vice-Presidente da Unimed São Carlos, pelo Victor Hugo Maion, Diretor Técnico do Hospital Unimed – Unidade, Fabio Augusto Vasilceac, médico urologista e Coordenador Médico da CIHDOTT e pela Coordenadora Assistencial Hospitalar, Vanessa Marolla B. Antonio.

Na sequência, foram apresentados todos os membros que compõe a CIHDOTT e Fabio Augusto Vasilceac iniciou a palestra explicando as funções e responsabilidades da Comissão. Em seguida, aconteceu a palestra do Coordenador Médico da Organização de Procura de Órgãos (OPO) de Ribeirão Preto, Marcelo Boaventura, que explicou sobre a lista de espera, toda a logística desde a captação até a efetiva doação, além de enfatizar a importância da família do doador.

Além das palestras, a ação contou com dois relatos de experiência: de um paciente que recebeu o transplante de rim e de um familiar de uma paciente que teve morte encefálica e foi possível a captação dos órgãos.

O encerramento do evento ficou por conta do grupo de musicalização do Hospital - Unidade I, que fez uma linda apresentação da música Dias Melhores – Jota Quest.

