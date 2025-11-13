(16) 99963-6036
Unimed São Carlos, com a apoio da FESC, realiza ação para conscientização do Diabetes

Diabetes - Crédito: Agência BrasilDiabetes - Crédito: Agência Brasil

No dia 14 de novembro, das 14h às 20h, a Unimed São Carlos, em parceria com a FESC, convida a população para um evento especial de prevenção ao Diabetes. Aberta ao público e totalmente gratuita, a ação tem como propósito ajudar cada pessoa a entender melhor os riscos da doença e mostrar que cuidar da saúde pode ser mais simples do que parece.

Durante o evento, serão oferecidos testes de glicemia, aferição da pressão arterial, avaliação de bioimpedância e orientações de educação em saúde. Além disso, um médico endocrinologista estará presente para realizar atendimentos e tirar dúvidas, conforme critérios de avaliação dos participantes.

“A conscientização é o primeiro passo para a prevenção. Quanto mais informação e acesso à saúde, mais vidas conseguimos impactar positivamente. Essa iniciativa reforça o compromisso da Unimed São Carlos em promover saúde e qualidade de vida para toda a comunidade”, destaca Bolívar Soares Mendjoud, presidente da Unimed São Carlos.

