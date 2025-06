Unimed São Carlos altera local de atendimento para medicações ambulatoriais a partir de 30 de junho

Com o objetivo de melhorar o atendimento aos beneficiários, a Unimed São Carlos informa que, a partir do dia 30 de junho de 2025, o serviço de medicações ambulatoriais passará a ser realizado no novo endereço: SOU/Unifácil, localizado na Av. Dr. Carlos Botelho, 1986 – Centro.

As medicações de alto custo continuarão sendo administradas no Hospital Unimed – Unidade I. Já as medicações destinadas a gestantes e crianças de até 12 anos, 11 meses e 29 dias seguem sendo aplicadas no Hospital Unimed – Unidade II.

O atendimento no novo local será realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h.

