Unidades de saúde terão horário expandido para vacinação nesta semana

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará dois plantões noturnos de vacinação nesta semana para imunização contra a influenza (gripe) e COVID-19. Os atendimentos acontecerão até às 19h na terça-feira (13/06) e na quinta-feira (15/06) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Redenção, Santa Paula e Vila Nery e na Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Zavaglia.

Contra a gripe, podem se imunizar todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, devendo, para isto, levar documento com foto, CPF e carteira de vacinação no ato da imunização. Os documentos são os mesmos para a vacina contra a COVID-19, mas que, neste caso, será realizada apenas para as pessoas com 18 anos ou mais.

É importante lembrar que as duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia, mas, para a vacina bivalente contra a COVID-19, é necessário que o munícipe tenha recebido ao menos duas doses da vacina anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, recorda que a imunização é um ato de saúde pública. “Os dois imunizantes ajudam a evitar complicações respiratórias que exigem internação e podem levar a óbito, e a adesão da população é fundamental para um cenário epidemiológico favorável no município”, disse Denise.

