Unidades de saúde estarão vacinando idosos contra a gripe a partir desta quarta-feira (25)

A partir desta quarta-feira (25/03) a Secretaria de determinou que todas as unidades de saúde vão aplicar a vacina nos idosos. Considerando que cada unidade tem uma estrutura diferente as equipes vão se organizar da melhor maneira para atendimento à população, com distância de segurança para evitar qualquer tipo de contágio.

As unidades básicas de saúde da Redenção, Vila são José, Santa Felícia, Cidade Aracy e Vila Isabel, além da vacinação presencial com distanciamento de segurança, também realizarão a vacinação pelo sistema Drive Thru com apoio dos agentes de trânsito.

O Disk Vacina continua atendendo pelos telefones 3368-2044, 3368-5593, 3362-1350, 3372-6592 ou 99754-1585, porém a partir desta quarta-feira (25/03) vai priorizar o agendamento de idosos acamados.

Já as 22 equipes da saúde da família continuam vacinando os idosos cadastrados no programa no domicilio. Quem é cadastrado em umas das Unidades de Saúde da Família não precisa ligar para fazer o agendamento, já que nesse caso quem liga avisando que vai até a residência fazer a vacina é o agente de saúde de cada território.

“A nossa recomendação continua a mesma, ou seja, não precisa aglomeração nas unidades de saúde, todos serão vacinados. Também ressaltamos que a vacinação das crianças está suspensa até dia 15 de abril, para dar prioridade aos idosos e profissionais da saúde. Mas a vacina contra a gripe não evita a COVID-19”, finaliza Denise Braga, lembrando que diariamente a Secretaria de Saúde vai avaliar as estratégias adotadas, que poderão ser alteradas, se necessário, para evitar aglomerações e oferecer a vacina a população de risco”, finaliza Denise Braga, do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde.

Confira o calendário da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe definido pelo Ministério da Saúde:

23 de março: início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.

A partir do dia 16 de abril: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma, entre outras).

A partir do dia 9 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas e indígenas começam a receber a vacina.

O Dia D acontecerá no 9 de maio. É um sábado onde postos de saúde oferecerão o imunizante para todo o público-alvo, no Brasil inteiro.

