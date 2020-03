Unidade Saúde Escola da UFSCar permanece com atendimentos suspensos por tempo indeterminado

Crédito: Divulgação

Considerando a Portaria n.º 4380, publicada pelo Gabinete da Reitoria da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no dia 20 de março, que prorrogou a suspensão de aulas e atividades curriculares visando reduzir exposição pessoal e interações presenciais entre membros da comunidade universitária, a Unidade Saúde Escola (USE) da Instituição também permanecerá com o atendimento presencial suspenso por tempo indeterminado. O retorno das atividades da Unidade estará condicionado às orientações da Reitoria da Universidade, em função das determinações emitidas pelas autoridades de saúde e educação, e será informado ao público com antecedência.

Os atendimentos presenciais dos ambulatórios, os agendamentos de consultas médicas e testes ergométricos via sistema Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) e o atendimento do Serviço de Acolhimento também continuam suspensos por tempo indeterminado. Todos os atendimentos suspensos serão reagendados no retorno das atividades.

O acompanhamento dos pacientes em risco continuará sendo realizado a distância. Os servidores da Unidade farão revezamento para manter atividades de orientação online e entrega agendada de receitas a pacientes que estão em acompanhamento a distância, às quintas-feiras, das 14 às 16 horas. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351-8645 ou e-mail use@ufscar.br.

