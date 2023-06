UFSCar mantém avisos sobre possível presença de carrapatos estrela no lago da universidade

Lago UFSCar - Crédito: divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) mantém placas de identificação com alertas sobre a possível presença de carrapatos que transmitem a febre maculosa na região do lago da universidade, no entanto, em nota enviada ao SCA, a assessoria de imprensa afirma que, no momento, não há a presença significativa de hospedeiros do ácaro no local, como por exemplo, capivaras.

Por fim, a universidade informou que não tem registro de casos da doença e atua próxima à Vigilância Epidemiológica quando necessário.

Em 2018, Prefeitura do campus chegou a emitir um comunicado sobre a infestação de carrapatos estrela no lago e os perigos causados pela doença.

A febre maculosa voltou a ser destaque no noticiário nacional depois que quatro pessoas morreram devido a doença na região de Campinas. Todas estiveram em uma fazenda no distrito de Joaquim Egídio.

FEBRE MACULOSA

A febre maculosa é uma doença que apresenta febre alta de início súbito, cefaleia (dor de cabeça), mialgia (dores musculares intensas) seguida de aparecimento de exantema maculo-papular entre o 2º e o 5º dias de evolução e que tenha relatado história de picada de carrapatos e/ou contato com animais silvestres nos últimos 15 dias.

