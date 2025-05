UBSs deixam de atender casos de dengue em horário estendido a partir da próxima semana

Compartilhar no facebook

A partir da próxima semana, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Redenção, Cidade Aracy, Vila São José e Santa Felícia deixarão de realizar atendimentos exclusivos para casos de dengue às segundas e terças-feiras no horário estendido, até as 20h. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (30), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A decisão foi tomada em razão da queda gradativa no número de casos positivos da doença registrada ao longo do mês de maio. Na última semana, por exemplo, o número de diagnósticos caiu de 502 para 296, o que também contribuiu para a diminuição na procura por atendimentos durante o período noturno.

Apesar da suspensão do atendimento estendido, as quatro UBSs continuarão oferecendo assistência para casos de arboviroses — como dengue, zika e chikungunya — no horário habitual, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a SMS, a situação será acompanhada semanalmente pelo Departamento de Vigilância em Saúde. Caso seja necessário, o serviço em horário estendido poderá ser retomado.

