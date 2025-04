UBS Santa Paula transfere atendimentos para prédio da FESC para reforma da unidade

UBS Santa Paula -



A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Paula, localizada na rua Luís Saia, nº 44, não realizará atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta quinta-feira (10/04) e na sexta-feira (11/04), em virtude da mudança de prédio para que a unidade seja totalmente reformada. Os agendamentos já foram remanejados.

De acordo com a diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Viviane Cavalcante, a partir da próxima segunda-feira (14/04), os atendimentos da UBS Santa Paula serão realizados na FESC (Fundação Educacional São Carlos), unidade do Santa Paula, na rua rua José Garcia Toledo, nº 147, no próprio bairro (na rua ao lado da UBS).



Incialmente o atendimento odontológico dos pacientes da UBS Santa Paula já foram transferidos para a UBS do Parque Delta, localizada na rua Pedro Cavarette, nº 151 e para a UBS do Santa Felícia, na rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, nº 1.430, porém os agendamentos continuam sendo realizados na UBS Santa Paula. Nos próximos dias a vacinação também será realizada na UBS do Parque Delta para que a montagem da sala de vacinação no prédio da FESC seja implantada.

“Nesta quinta e sexta os nossos médicos e enfermeiros vão reforçar a demanda nas unidades do Delta e do Santa Felícia. A partir de segunda (14/04), todas as consultas, atendimentos ambulatoriais, curativos, fora atendimentos odontológicos e vacinação, já estarão sendo realizados no prédio da FESC.

A UBS do Santa Paula vai passar por reforma completa e por ampliação. Entre as melhorias estão implantação de uma nova copa, refeitório e área de serviço, além da reforma do sanitário PCD masculino, nova sala para coleta de exames, retirada de esquadrias, demolições de paredes do sanitário PCD feminino, reforma da sala de inalação e coleta de exames, ampliação da sala de espera, construção de novos consultórios ginecológicos com sanitário integrado, dois consultórios odontológicos, quatro consultórios médicos, além de três sanitários, novo abrigo para compressor e bomba a vácuo, rampa de acessibilidade no acesso principal, substituição total do telhado da unidade com novo treliçamento, revisão geral nos itens de elétrica, hidráulica e rede lógica e pintura interna e externa de toda a unidade, além de paisagismo e climatização. O valor estimado é de R$ 963 mil.

