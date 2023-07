UBS Santa Felícia estará fechada nesta sexta-feira (14)

UBS Santa Felícia - Crédito: Google

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, excepcionalmente nesta sexta-feira (14/07), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Felícia estará fechada para atendimento ao público, tendo em vista a operação logística de transferência da estrutura da unidade para início da reforma geral do prédio. A farmácia da UBS, porém, terá seu funcionamento interrompido nesta data apenas após às 13h, permanecendo disponível a dispensação de medicamentos até o referido horário.

Por conta da reforma, a partir de segunda-feira (17/07), todos os procedimentos da UBS Santa Felícia – como consultas, vacinas e o próprio serviço de farmácia – serão realizados na Rua Francisco Possa, 1450 – Santa Felícia (mais precisamente no prédio do SAAE, próximo à Guarda Municipal) até o término da obra. Os agendamentos para a área odontológica também serão realizados, porém o atendimento será realizado em outras unidades da rede.

Vale lembrar que os pacientes que tinham consultas agendadas para esta sexta-feira (14/07) já foram comunicados do cancelamento e tiveram remarcados os procedimentos para a próxima semana, tendo sido avisados, inclusive, do local provisório de atendimento.

