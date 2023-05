UBS Parque Delta será reinaugurada na próxima quarta-feira

UBS Parque Delta -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fará o ato oficial da reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Luiz Maia”, no Parque Delta, nesta quarta-feira (24/05), às 10h. O local recebeu melhorias graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Leite solicitada pelo 1º vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Malabim, agregado a um recurso da própria Prefeitura (Fonte 1).

A obra, que teve a empresa Umpler Engenharia como vencedora, contempla manutenção de diversos setores da unidade, como a troca do revestimento e pintura do prédio público. As instalações hidráulicas e a cobertura também receberam melhorias.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, a parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo foi determinante para a melhoria da estrutura do local. “Foram realizadas reformas e ampliações, o que proporcionará um melhor atendimento à população. Com o apoio do prefeito Airton Garcia e o empenho do vereador Malabim junto ao deputado Alexandre Leite, felizmente esta obra se tornou realidade”, disse Jôra.

Apesar de a reinauguração estar prevista para esta quarta-feira, a UBS Parque Delta já está com o atendimento normalizado há alguns meses. Em 2022, a unidade precisou ser fechada por cerca de um mês para a execução de uma das fases da obra – os pacientes daquela região foram assistidos em postos de saúde próximos, como a UBS Santa Paula e a UBS Santa Felícia –, mas, desde então, os procedimentos foram retomados em sua totalidade.

