TRT acata recurso da Prefeitura e servidores da saúde terão que retornar ao trabalho

A Justiça do Trabalho acatou o recurso impetrado pela Prefeitura Municipal de São Carlos e suspendeu a liminar que determinava o afastamento de funcionários da saúde no município devido a pandemia de Covid-19.

"Defiro o pedido de suspensão da liminar postulada pelo Município de São Carlos nos presentes autos, para que seja mantido o quadro de empregados públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, até o julgamento do Agravo Regimental interposto contra a decisão", despachou o desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes em sua decisão.

Na semana passada, após o Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressar com Mandado de Segurança para o afastamento dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura entrou com recurso, porém como não havia efeito suspensivo, afastou 250 servidores. Com a suspensão da liminar, esses trabalhadores terão que retornar às atividades.

A Prefeitura informa que demais servidores da área, com 60 anos ou mais e comorbidades, já estavam afastados desde o início da pandemia, em março, por indicações médicas, outros se aposentaram e alguns já deixaram a rede pública.

