Saúde

Trend da chupeta em adultos pode gerar problemas dentários e respiratórios, alerta especialista

Tendência popular entre adeptos de "adultos-bebês" ou age regression levanta alerta sobre danos aos dentes, articulação e respiração.

19 Ago 2025 - 14h21Por Da redação
Chupeta - Crédito: PixabayChupeta - Crédito: Pixabay

O uso de chupetas por adultos, impulsionado por uma trend nas redes sociais ligada ao movimento de “adultos-bebês” ou age regression, tem preocupado especialistas em saúde bucal. Embora para alguns seja uma forma de buscar conforto ou aliviar o estresse, dentistas alertam que o hábito pode provocar problemas sérios e, em muitos casos, irreversíveis.

De acordo com a odontopediatra Maria Clara Lembo, da Associação Israelita Fortunée de Picciotto, a sucção constante da chupeta pode causar prejuízos para a estrutura do céu da boca, alteração na posição dos dentes e mordida aberta. “Em crianças, conseguimos corrigir com tratamento adequado. Em adultos, o processo é muito mais complexo e fica difícil reverter”, afirma.

Além dos impactos estéticos, o uso contínuo pode provocar dores na articulação temporomandibular (ATM), responsável pela conexão entre mandíbula e crânio, e dificultar a fala. A prática também pode comprometer a respiração, favorecendo o hábito de respirar pela boca, prejudicial ao sistema respiratório.

A higiene é outro ponto importante para o qual os especialistas chamam atenção. “Chupetas mal higienizadas podem abrigar bactérias e fungos, aumentando o risco de cáries e infecções. É um hábito que, embora pareça inofensivo, pode trazer consequências sérias e duradouras para a saúde bucal”, reforça Maria Clara Lembo.

Embora alguns adeptos associem o uso da chupeta à sensação de segurança e ao alívio de tensões, práticas como a regressão de idade devem ser acompanhadas por psicólogos ou terapeutas. Especialistas lembram que a busca por bem-estar deve preservar, e não comprometer, a saúde física e emocional.

Sobre a Associação Israelita Fortunée de Picciotto

A Associação Israelita Fortunée de Picciotto é uma obra social, sem fins lucrativos, de iniciativa privada, fundada em 2014 pelo Sr. Vivian de Picciotto. Ele transformou o sonho de criança, que começou nos anos 1950, no Líbano, em realidade. Inspirado pela filantropia praticada por sua mãe durante toda a vida, o empresário viu no Brasil, país que o acolheu, a oportunidade de oferecer um sorriso saudável para crianças em situação de vulnerabilidade social. Hoje já são mais de 100 mil atendimentos realizados pela instituição.

