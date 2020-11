Testes rápidos de HIV e Sífilis poderão realizados nos dias 1º e 2 de Dezembro em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

O Centro de Atendimento a Infecções Crônicas da Prefeitura de São Carlos “Ana Cláudia Lucato Cianflone” (CAIC) realiza nos próximos dias 1º e 2 de dezembro testes rápidos de HIV/AIDS e Sífilis. A ação faz parte da 13ª edição da Campanha Fique Sabendo desenvolvida por meio do Programa Estadual de DST/AIDS de São Paulo para a intensificação da testagem junto às populações mais expostas às infecções sexualmente transmissíveis e também em comemoração ao Dia Mundial de Combate a AIDS, celebrado em 1.º de dezembro.

O tema “Fique Sabendo – Faça o teste da AIDS e da Sífilis” pretende destacar a importância do diagnóstico precoce destes dois agravos principalmente entre jovens. O objetivo da ação é levar o alerta da doença e a importância do diagnóstico precoce que faz toda a diferença no prognóstico do paciente, evitando o desenvolvimento das doenças oportunistas, a transmissão de novos casos e a transmissão vertical (mãe para o filho), tanto de HIV como de Sífilis.

Atualmente 1.000 pessoas estão em tratamento de HIV no Centro de Atendimento a Infecções Crônicas. De janeiro a novembro desse ano foram registrados 73 novos casos. De Sífilis Adquirida foram notificados 53 casos, 19 de Sífilis Congênita e 39 de Sífilis em Gestantes.

Em São Carlos os testes durante a campanha serão realizados na terça-feira (1º/12) e na quarta-feira (2/12), das 8h às 16h, na sede do CAIC, localizado na rua 7 de Setembro, nº 2.277, no centro; nas Unidades de Saúde da Família (USF) do Jockey Clube e USF Guanabara, ambas localizadas na rua Rio Araguaia, nº 750; na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cidade Aracy, na rua Sebastião Lemos, nº 426 e na UBS da Vila Nery, na rua da Imprensa, nº 410.

O CAIC São Carlos é um centro de atendimento a doenças e agravos de notificação compulsória e tratamento contínuo e trabalha em consonância com os programas nacionais e estaduais realizando a busca ativa, prestando assistência e divulgando indicadores que permitem a formulação de políticas e programas voltados ao diagnóstico precoce e tratamento imediato às pessoas portadoras de HIV, Sífilis, Hepatites Virais B, E e C, Tuberculose e Hanseníase. A unidade faz testes rápidos tanto para Hepatite B e C como para HIV e Sífilis durante o ano todo e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Outras informações sobre os testes podem obtidas pelo telefone (16) 3419-8240.

