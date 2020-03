Suzantur adota novas medidas sanitárias no combate ao coronavírus

Crédito: Divulgação

A Suzantur aumentou o protocolo de segurança para inibir a propagação do coronavírus. Entre as ações tomadas pela empresa, está o maior número de lavagem e limpeza nos ônibus da frota, limpeza periódica de catracas no acesso aos terminais e utilização de álcool em gel pelos motoristas e cobradores nos coletivos do grupo. A empresa, que atende Mauá, São Carlos e Santo André, afirma que todas as garagens receberam novas orientações e triagens de limpeza para garantir que a ampla circulação não restrinja a segurança dos usuários do serviço.

A Suzantur ressalta que sempre investiu para garantir que seus ônibus estivessem limpos e seguindo normas sanitárias vigentes. A garagem do Zaíra em Mauá, por exemplo, possui uma estação de tratamento de águas com capacidade de 15 mil litros para a lavagem de ônibus, motores e peças com reaproveitamento de 90% da água usada nos serviços.

A rotina diária da empresa envolve a lavagem de toda a frota, quando os ônibus são recolhidos à noite, e também a limpeza completa de 20% dos ônibus entre as 9h e às 16h, para que estejam limpos no horário de pico. Esse número também passou por revisão. A orientação atual é que todos os ônibus passem por nova limpeza ao longo do dia, com pente fino para limpeza interna de bancos e barras de apoio.

Neste momento de extrema preocupação mundial, a Suzantur reitera sua preocupação e seu compromisso com a segurança de cada usuário do serviço público.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também