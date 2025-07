SUS amplia tratamentos para endometriose com novas opções hormonais

Compartilhar no facebook

O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a oferecer dois novos tratamentos hormonais para mulheres com endometriose: o Dispositivo Intrauterino com Levonorgestrel (DIU-LNG) e o desogestrel. A medida, anunciada pelo Ministério da Saúde, busca reduzir a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida das pacientes, que sofrem com dores intensas e outros sintomas debilitantes. Os medicamentos foram incorporados após avaliação da Conitec e aguardam atualização dos protocolos clínicos para serem disponibilizados.

O DIU-LNG tem ação prolongada e pode ser usado por até cinco anos, beneficiando mulheres que não podem utilizar anticoncepcionais combinados. Já o desogestrel, que atua inibindo a ovulação, poderá ser prescrito já na suspeita clínica da doença. A iniciativa integra um esforço maior de ampliação do atendimento à endometriose, que cresceu 30% na Atenção Primária e 70% na Especializada entre 2022 e 2024, com mais de 260 mil atendimentos registrados no período.

