(16) 99963-6036
domingo, 12 de outubro de 2025
Saúde

SUS amplia ações para prevenção e tratamento da obesidade no Brasil

12 Out 2025 - 13h04Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SUS amplia ações para prevenção e tratamento da obesidade no Brasil - Crédito: Mário Sousa/SES Sergipe Crédito: Mário Sousa/SES Sergipe

A obesidade é um problema de saúde pública global e multifatorial, influenciado por fatores biológicos, genéticos, sociais e econômicos. No Brasil, o Ministério da Saúde tem intensificado, desde 2006, ações voltadas à prevenção e ao cuidado das pessoas com obesidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as iniciativas estão a qualificação de profissionais, o incentivo financeiro a estados e municípios, o fortalecimento da vigilância alimentar e nutricional e a promoção da alimentação saudável e da atividade física. Os atendimentos na Atenção Primária cresceram de 6,2 milhões em 2022 para 7,8 milhões em 2024, enquanto o número de pessoas avaliadas quanto a peso e altura subiu de 45,6 milhões para 59,2 milhões no mesmo período.

O enfrentamento da obesidade envolve também a articulação com outros ministérios — Educação, Desenvolvimento Social, Agricultura e Fazenda — e programas como o Saúde na Escola, Bolsa Família e Amamenta e Alimenta Brasil.

A coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Kelly Alves, reforça que a obesidade não é uma questão de força de vontade individual, mas de condições estruturais que limitam escolhas saudáveis. Segundo ela, ampliar o acesso a serviços de saúde, alimentação adequada e práticas corporais é essencial para frear o avanço da doença e garantir o cuidado integral da população.

Leia Também

Relação entre sistema nervoso e inflamação aponta novos caminhos para tratar depressão
Pesquisa da USP10h11 - 11 Out 2025

Relação entre sistema nervoso e inflamação aponta novos caminhos para tratar depressão

Dia Mundial da Saúde Mental: Brasil tem terceiro pior índice em ranking mundial
Saúde10h41 - 10 Out 2025

Dia Mundial da Saúde Mental: Brasil tem terceiro pior índice em ranking mundial

Entenda como mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção de câncer de mama
Saúde12h38 - 09 Out 2025

Entenda como mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção de câncer de mama

São Carlos registra 75 casos positivos de COVID-19 em setembro
Saúde20h19 - 08 Out 2025

São Carlos registra 75 casos positivos de COVID-19 em setembro

Acromatopsia: conheça a condição rara de quem não enxerga cores
Saúde10h33 - 08 Out 2025

Acromatopsia: conheça a condição rara de quem não enxerga cores

Últimas Notícias