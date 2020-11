Sobre para 605 os casos de Dengue em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

A Vigilância Epidemiológica atualiza os dados de Dengue na cidade. Já foram registradas em São Carlos 1.504 notificações, com 605 casos positivos de Dengue, sendo 548 autóctones e 57 importados, com 1 óbito registrado. 840 casos foram descartados.

Para Chikungunya foram registradas 25 notificações, com 20 casos negativos, 1 positivo autóctone e 4 aguardando resultado. Para Febre Amarela até o momento foram registradas 6 notificações, com 6 resultados negativos para a doença. Para Zika foi registrada 1 notificação, porém o resultado do exame foi negativo .

Katia Spiller coordenadora da Vigilância Epidemiológica,

reforça que eliminar criadouros ainda é a forma mais eficaz de combatero aedes aegypti. "Importante lembrar que o ciclo de vida do mosquito é de 7 a 10 dias. Por isso, se tirarmos 10 minutos por semana para realizar as ações recomendadas conseguiremos eliminar os focos".

As ações para eliminar criadouros devem ser constantes e realizadas também pelos moradores de todos os bairros.

Os principais cuidados que devem ser tomados são: manter a caixa d´água sempre fechada, guardar garrafas de cabeça para baixo, furar vasos e pratos de plantas ou encher de areia até a borda, deixar as calhas d´agua limpas de folhas, galhos e sempre desobstruídas, efetuar tratamento adequado em piscinas com cloro, fechar com tela e adicione sal ou água sanitária, semanalmente, em ralos e canaletas.

