Sobe para 22 o número de mortes por dengue em São Carlos em 2025

Mosquito de Dengue - Crédito: Agência Brasil

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou, nesta terça-feira (6), mais dois óbitos por dengue, elevando para 22 o total de mortes pela doença na cidade em 2025. De acordo com o boletim atualizado de arboviroses, já foram registradas 25.983 notificações de dengue, com 19.559 casos positivos, todos autóctones, e 6.397 descartados. Outros 27 exames ainda aguardam resultado. Não há pacientes internados no momento.

Entre os óbitos mais recentes estão o de uma mulher de 84 anos, moradora do bairro Jockey Club, e de um homem de 24 anos, residente no Jardim Tangará. Ambos tinham comorbidades e desenvolveram sintomas nos primeiros dias de maio.

A maioria das vítimas fatais da dengue em São Carlos tinha acima de 60 anos e histórico de doenças pré-existentes. Segundo levantamento da prefeitura, 86% dos óbitos foram registrados entre pessoas de 60 a 93 anos e 95% das vítimas tinham mais de 50 anos. O único caso fora desse grupo etário foi o do jovem de 24 anos.

Além da dengue, São Carlos também confirmou um óbito por febre amarela neste ano: um homem de 72 anos, morador da zona rural, que também tinha comorbidades. Para Chikungunya, houve 499 notificações, com apenas dois casos confirmados (importados) e um em análise. No caso do Zika vírus, todas as 444 notificações foram descartadas.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que a população elimine possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e procure atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas e mal-estar.

Leia Também