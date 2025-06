Secretário de saúde recebe deputado Oséias de Madureira na carreta da mamografia

Crédito: divulgação

O secretário municipal de Saúde de São Carlos, Leandro Pilha, recebeu nesta sexta-feira (6/6) o deputado estadual Oséias de Madureira na unidade móvel do programa “Mulheres de Peito”, instalada na Praça do Mercado Municipal. A visita destacou a importância da iniciativa, que tem como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Viabilizada por meio de articulação do parlamentar junto ao Governo do Estado, a carreta está em São Carlos desde 25 de junho e permanece até este sábado, 7 de julho. A unidade é equipada com tecnologia digital, impressoras, computadores e conta com equipe multidisciplinar formada por técnicos em radiologia e agentes administrativos.

Até a sexta-feira (6/6), já haviam sido realizados 500 exames de mamografia, com média diária de 55 atendimentos.

Neste sábado (7/6), mulheres de 35 a 49 anos poderão realizar o exame mediante apresentação de pedido médico do SUS, RG e Cartão SUS. Já para mulheres entre 50 e 69 anos, são necessários apenas RG e Cartão SUS. Acima dos 70 anos, o pedido médico volta a ser exigido. Em casos de alterações nos exames, as pacientes são encaminhadas para serviços de referência do SUS para diagnóstico complementar ou início do tratamento.

Durante a visita, o deputado Oséias de Madureira ressaltou a importância do programa. “O ‘Mulheres de Peito’ dá acesso ao exame preventivo com agilidade, acolhimento e encaminhamento para tratamento quando necessário. É um reforço fundamental ao SUS e aos municípios que enfrentam filas para exames. É um programa que salva vidas”, afirmou.

O secretário Leandro Pilha destacou o impacto positivo da ação. “Além do impacto direto na saúde das mulheres, a iniciativa tem papel educativo, promovendo o autocuidado e a conscientização. O câncer de mama, quando detectado precocemente, tem mais de 90% de chance de cura. São Carlos avança com esse programa no enfrentamento dessa doença tão desafiadora”, declarou.

A visita também contou com a presença do pastor Ismael da Silva, presidente da Assembleia de Deus de São Carlos; Milton Frisso Júnior, diretor do Departamento de Gestão de Órgãos Externos da Secretaria de Relações Legislativas; e Moisés Lazarine, diretor de Educação para o Trânsito da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

O atendimento na carreta segue neste sábado, das 8h às 12h, na Praça do Mercado Municipal.

Leia Também