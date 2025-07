Saúde amplia vacinação contra meningite bacteriana com dose de reforço para crianças de 12 meses

A partir desta terça-feira (1), o Ministério da Saúde passa a oferecer no SUS a vacina meningocócica ACWY como dose de reforço para crianças de 12 meses. A medida substitui a dose da vacina meningocócica C aplicada atualmente nessa faixa etária, ampliando a proteção contra quatro sorogrupos da bactéria causadora da meningite: A, C, W e Y.

A vacina ACWY era até então aplicada apenas em adolescentes entre 11 e 14 anos. Com a atualização do calendário vacinal, crianças que ainda não receberam o reforço aos 12 meses poderão ser imunizadas com a nova vacina. Aqueles que já tomaram o reforço com a meningocócica C não precisam se vacinar novamente.

Em 2025, o Brasil já registrou 4.406 casos de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriana. A nova diretriz faz parte das ações previstas até 2030 para o enfrentamento da doença, alinhadas à estratégia global da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por diversos agentes infecciosos, com maior gravidade nas formas bacterianas.

Por Swelen Botaro Ministério da Saúde