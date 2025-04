São Carlos usa drones com larvicida e pastilhas de cloro para combater avanço da dengue

Drones próprios para combate à dengue - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou, nesta terça-feira (15/04), uma nova etapa no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela urbana. Desta vez, os drones contratados não apenas monitoram, como também aplicam larvicidas e pastilhas de cloro em locais de difícil acesso.

De acordo com Denise Martins, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, a ação atende a uma solicitação do prefeito Netto Donato e visa intensificar o combate às arboviroses. “Após o mapeamento das áreas de risco, as imagens georreferenciadas são transformadas em relatórios digitais e físicos, que orientam as ações nos pontos identificados”, explicou.

Os drones são utilizados tanto para a pulverização de larvicidas quanto para o lançamento de pastilhas sólidas de cloro em caixas d’água abertas, piscinas sem tratamento e terrenos com acúmulo de materiais inservíveis.

A tecnologia será utilizada também nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. Segundo Denise Martins, o larvicida empregado é o mesmo recomendado pelo Ministério da Saúde e não oferece riscos à saúde humana ou animal.

O secretário adjunto de Saúde, Wander Bonelli, informou que cinco drones estão em operação: dois para mapeamento e três para tratamento. “Cada drone cobre até 5 mil metros quadrados por voo. O trabalho deve durar cerca de 90 dias”, disse.

Apesar do uso da tecnologia, o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou a importância da colaboração da população. “Os agentes de endemias continuam atuando nas residências, agora também com tablets, que facilitam a comunicação com os drones. Mas nenhuma ação será eficaz sem o apoio da comunidade”, destacou.

A operação começou pela região do Cidade Aracy. Após o mapeamento, os drones de tratamento entram em ação, enquanto os de monitoramento seguem para novas áreas.

Em 2025, São Carlos já registrou 15.138 notificações de dengue. Do total, 10.786 casos foram confirmados — todos autóctones. Outros 2.702 foram descartados e 1.650 ainda aguardam resultado. Três mortes foram confirmadas, oito descartadas e dez estão em investigação.

