São Carlos ultrapassa a marca dos 15 mil casos de dengue em 2024

Mosquito da dengue - Crédito: Divulgação

Em 2024 já foram registradas 27.379 notificações para Dengue, com 15.166 casos positivos, sendo 14.450 autóctones e 716 importados (170 novos casos).

Para Chikungunya foram registradas 211 notificações, com 177 casos descartados e 4 positivos, sendo 3 autóctones e 1 importado e 34 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 84 notificações, com 84 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. A cidade contabiliza até o momento 03 óbitos por Dengue. Outros 10 casos continuam em investigação.

