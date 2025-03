SÃ£o Carlos ultrapassa 2 mil casos de dengue em 2025

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

O ano de 2025 já registra um alto número de notificações para Dengue. Até o momento, foram contabilizadas 5.526 notificações, das quais 2.036 foram confirmadas como positivas, incluindo 792 novos casos. Todos os casos positivos são autóctones. Além disso, 2.079 notificações ainda aguardam resultado de exame e um óbito está em investigação, dependendo da análise do Instituto Adolfo Lutz.

Para a Chikungunya, foram registradas 53 notificações em 2025, com 49 casos descartados, 2 positivos (sendo um caso importado) e 2 aguardando resultado de exame. Já no caso do Zika vírus, todas as 27 notificações registradas foram descartadas. Quanto à Febre Amarela, até o momento, não há registros de notificações neste ano.

