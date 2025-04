São Carlos terá plantão de vacinação neste sábado

Homem recebe vacina - Crédito: Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos Departamentos de Vigilância em Saúde e Gestão do Cuidado Ambulatorial, realiza neste sábado (12/04) um plantão especial de vacinação contra febre amarela, gripe (Influenza) e dengue. Em São Carlos a imunização será das 13h às 17h e nos distritos de Água Vermelha e de Santa Eudóxia das 8h às 12h.

Em São Carlos estarão abertas as seguintes Unidades USF Antenor Garcia – Equipes 1 e 2; USF Aracy - Equipes 1 e 2; UBS Redenção, UBS Vila Isabel, UBS Vila São José, UBS Vila Nery, USF Jockey Clube, USF Guanabara e USF Tortorelli, das 13h às 17h. As USF’s de Água Vermelha e de Santa Eudóxia vão funcionar das 8h às 12h.

A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário nacional de imunização e é oferecida gratuitamente pelo SUS. Desde 2017, o esquema vacinal adotado no Brasil segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS): apenas uma dose para toda a vida. Crianças menores de cinco anos recebem duas doses — a primeira aos nove meses e a segunda aos quatro anos. Como São Carlos é considerado município afetado pelo registro de 1 óbito, a cidade passa a vacinar também as pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e as mulheres que estejam amamentando crianças com até 6 meses de idade e crianças de 6 a 8 meses. A recomendação do Ministério da Saúde é que pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e as mulheres amamentando passem antes por avaliação médica para depois receber a imunização.

Já a vacina influenza está liberada neste sábado (12/04) para criança de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestante e idosos a partir de 60 anos, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores e trabalhadores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas portadoras de deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros e dos profissionais dos Correios.

De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, as pessoas que precisam atualizar a carteira de vacinação com outro tipo de imunizante, exceto da COVID-19, poderá aproveitar o plantão para deixar tudo em dia. “Também reforçamos que a vacina contra dengue no momento somente está liberada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Em relação a COVID, temos recebidos um quantitativo menor de doses do Ministério da Saúde, portanto no momento está em falta, tanto para crianças como para adultos. Já contra febre amarela as pessoas que nunca foram imunizados, não têm nenhum registro em carteira e nem no sistema, também podem procurar uma unidade para verificar e, se necessário, já receber a dose.

Leia Também