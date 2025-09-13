São Carlos tem média de suicídios acima da nacional

Depressão - Crédito: Agência Brasil

O registro de 26 suicídios em São Carlos em 2024 revela uma situação preocupante, já que corresponde a 9,8 casos por 100 mil habitantes. A taxa média anual de suicídios no Brasil varia entre 6 e 7 casos por 100 mil habitantes.

“Esse índice deve ser observado com atenção, especialmente porque a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que números elevados de suicídio configuram um problema de saúde pública. É importante ressaltar que, por trás de cada um desses 26 casos, existem pessoas, famílias e uma rede social que sofre. A taxa de São Carlos em 2024 ficou acima da média nacional, o que reforça a necessidade de campanhas de prevenção e do acesso a serviços de saúde mental na cidade”, afirma a psicóloga Dra. Aleksandra Lopes (CRP 6/123404), especialista em Psicanálise e Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

A psicóloga Aleksandra Lopes: “- A medicina e a ciência não veem a depressão como uma ‘falta de Deus’, mas sim como uma doença mental complexa”

Em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA, ela fala sobre o Setembro Amarelo e os meios de prevenir o suicídio.

SÃO CARLOS AGORA – Qual é a importância do Setembro Amarelo?

DRA. ALEKSANDRA LOPES – O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. Seu principal objetivo é quebrar o silêncio, diminuir o estigma e incentivar o diálogo aberto sobre saúde mental.

Essa iniciativa é fundamental por vários motivos:

Conscientização social : muitas pessoas ainda encaram o suicídio com preconceito ou evitam falar sobre ele. A campanha traz o assunto para o espaço público, mostrando que conversar e buscar ajuda é essencial e pode salvar vidas.

Apoio e acolhimento : estimula familiares, amigos e a sociedade a ouvirem sem julgamentos, criando uma rede de apoio para quem sofre em silêncio.

Identificação de sinais de alerta : ajuda a reconhecer indicadores de sofrimento emocional, como isolamento, desespero, mudanças bruscas de comportamento ou falas sobre morte.

Valorização da saúde mental : reforça que ela é tão importante quanto a saúde física e que buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas de coragem.

Divulgação de recursos de ajuda: informa onde procurar apoio, como o CVV (Centro de Valorização da Vida), que atende pelo número 188, disponível 24 horas.

Por fim, o Setembro Amarelo combate tabus. Falar sobre suicídio de forma responsável não o incentiva, mas o previne. O silêncio, sim, aumenta o risco.

SCA – O que leva uma pessoa ao suicídio?

DRA. ALEKSANDRA – O suicídio resulta de uma combinação de fatores complexos. Não existe uma única causa, mas alguns elementos são comuns:

Sofrimento psíquico intenso : a pessoa sente um desespero profundo, vazio, solidão e perda total do sentido da vida, acreditando que nada mudará.

Transtornos mentais : condições como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e ansiedade estão ligadas ao risco elevado. O uso abusivo de álcool e drogas também agrava o quadro.

Em muitos casos, o transtorno não é tratado adequadamente, o que intensifica o sofrimento e aumenta o risco.

O suicídio, muitas vezes, é a manifestação extrema de uma doença mental não diagnosticada ou não tratada.

SCA – Como a saúde mental é tratada no Brasil?

DRA. ALEKSANDRA – A saúde mental é um direito garantido pelo SUS, mas ainda enfrenta desafios. Desde a Reforma Psiquiátrica (Lei 10.216/2001), o Brasil busca substituir o modelo hospitalocêntrico por uma rede de atenção comunitária.

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) : integra serviços como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), Unidades Básicas de Saúde, hospitais gerais com leitos psiquiátricos, Consultórios na Rua e serviços de urgência, como o SAMU.

Tratamento multiprofissional: envolve psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, priorizando a reinserção social e a redução de danos.

Avanços: acesso gratuito, campanhas como o Setembro Amarelo e programas em escolas, empresas e comunidades.

Desafios: falta de profissionais em algumas regiões, filas longas, estigma persistente e subfinanciamento.

SCA – A senhora é contra a divulgação de notícias de suicídio?

DRA. ALEKSANDRA – Não é uma questão de ser contra ou a favor, mas de responsabilidade.

Vantagens da divulgação responsável:

Conscientização: mostra que o suicídio é problema de saúde pública. Educação: informa sobre sinais de alerta e onde buscar ajuda. Acolhimento social: pode gerar empatia e apoio.

Riscos da divulgação inadequada:

Detalhar métodos pode incentivar a imitação.

Romantizar o ato pode transformá-lo em falsa solução.

Simplificar causas ignora a complexidade do problema.

Expor números sem contexto pode gerar mais desespero.

SCA – Qual a relação de drogas e álcool com o suicídio?

DRA. ALEKSANDRA – O álcool e drogas como cocaína e anfetamina afetam o sistema nervoso central, diminuindo o autocontrole e aumentando a impulsividade. Isso pode levar a decisões imediatas e fatais, que não seriam tomadas em estado de sobriedade.

SCA – São Carlos registrou 26 suicídios em 2024. Esse número é alto?

DRA. ALEKSANDRA – Sim, considerando a população estimada de 265.294 habitantes, a taxa é de 9,8 por 100 mil, acima da média nacional de 6 a 7.

Cada caso representa vidas e famílias afetadas. Por isso, reforça-se a importância da prevenção e do acesso a serviços de saúde mental.

SCA – Como o SUS ajuda quem não pode pagar tratamento?

DRA. ALEKSANDRA – O SUS garante acesso gratuito a terapias e medicamentos, inclusive de alto custo. Sem ele, muitos não teriam condições de se tratar. O sistema assegura dignidade e igualdade no direito à saúde.

SCA – O acompanhamento é contínuo?

DRA. ALEKSANDRA – Sim. Após o primeiro atendimento, o paciente pode ser acompanhado regularmente, com fornecimento gratuito de medicamentos e participação em grupos terapêuticos e oficinas.

SCA – O tratamento pelo SUS tem qualidade?

DRA. ALEKSANDRA – Sim. O SUS conta com profissionais especializados em CAPS e em equipes multiprofissionais. O diferencial é a abordagem coletiva, que vai além do atendimento individual.

SCA – Depressão é falta de Deus?

DRA. ALEKSANDRA – Não. A depressão é uma doença mental complexa, causada por desequilíbrios químicos, fatores genéticos e ambientais. Dizer que é “falta de Deus” não tem base científica e pode atrasar o tratamento adequado.

Assim como outras doenças, como câncer ou diabetes, a depressão precisa de tratamento médico e terapêutico.

Leia Também