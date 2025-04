São Carlos registrou 51 casos de HIV em 2024

Teste HIV - Crédito: divulgação

O Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apresentou boletim Epidemiológico de HIV referente a 2024, com o objetivo de divulgar dados atualizados sobre a situação da infecção pelo HIV, contribuindo para o planejamento de ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidado às pessoas vivendo com HIV/AIDS.

Ano passado foram registrados 51 novos casos, na faixa etária de 25 a 29 anos, a maioria do sexo masculino (2 homens para 1 mulher). A taxa de detecção está em 19,86 casos a cada 100 mil habitantes.



De acordo com a equipe do CAIC os dados evidenciam a importância da ampliação das estratégias de prevenção combinada, com destaque para o uso de PrEP (profilaxia pré-exposição), a testagem regular e o início imediato do tratamento antirretroviral (TARV) para todas as pessoas diagnosticadas, garantindo qualidade de vida e reduzindo a transmissão do HIV.



A testagem para HIV está disponível de forma gratuita na rede pública de saúde. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno permitem que a pessoa vivendo com HIV tenha uma vida longa e saudável, além de eliminar o risco de transmissão para outras pessoas ( indetectável=intransmissível).

Em 2024 a Secretaria Municipal de Saúde ampliou os pontos de testagem rápida, fez a distribuição de preservativos e gel lubrificante, ofereceu capacitação de profissionais de saúde e campanhas educativas em escolas e comunidades.

“Reforçamos a importância da testagem regular, principalmente entre a populações-chave e em situação de maior vulnerabilidade. O enfrentamento do HIV exige o combate ao estigma, a promoção dos direitos humanos e o fortalecimento das políticas públicas de saúde”, afirma Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.



Ano passado a cidade recebeu a Certificação do Selo Prata de Boas Práticas pela Eliminação da Transmissão Vertical do HIV. A Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical (TV) do HIV é uma estratégia do Ministério da Saúde para fortalecer a gestão e a rede de atenção do Sistema Único de Saúde. O objetivo é aprimorar as ações de prevenção, de diagnóstico, de assistência e de tratamento das gestantes e das crianças. Além disso, busca garantir a qualificação da Vigilância Epidemiológica e dos sistemas de informação, monitoramento e avaliação contínua das políticas públicas voltadas à eliminação da transmissão vertical do HIV.

