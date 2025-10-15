(16) 99963-6036
quarta, 15 de outubro de 2025
Boletim

São Carlos registra somente 23 casos de dengue na última semana

15 Out 2025 - 19h25Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mosquito da dengue - Crédito: Agência BrasilMosquito da dengue - Crédito: Agência Brasil

Em 2025 já foram registradas 28.215 notificações para Dengue, com 8.156 casos descartados e 20.024 casos positivos (23 casos referentes a essa última semana e  45 referentes a exames de semanas anteriores, cujo resultado saiu somente agora), sendo todos autóctones, 35 ainda aguardam resultado de exame, com 22 óbitos confirmados, 03 óbitos em investigação e 25 descartados. Neste momento não temos pacientes internados. Para Chikungunya foram registradas 576 notificações, com 570 casos descartados, 5 casos positivos (2 importados e 3 autóctones) e 1 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 510 notificações, com 510 casos descartados e Febre Amarela 3 notificações, com 2 casos descartados e 1 óbito confirmado.  Portanto até o momento foram registrados 22 óbitos por Dengue e 1 por Febre Amarela.  

CONFIRA OS CASOS CONFIRMADOS DE CHIKUNGUNYA:

1 – Sexo masculino, 15 anos, morador da Vila Prado (início dos sintomas em 03/09);

2 – Sexo feminino, 29 anos, moradora do Parque Delta (início dos sintomas em 13/09);

3 – Sexo feminino, 44 anos, moradora do Centro (início dos sintomas 12/09);

4 – Casos importados: 1 de Ubatuba e 1 São José do Rio Preto;

CONFIRA OS ÓBITOS POR DENGUE:

1) 90 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Paraíso e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 02/03/25;

2) 93 anos, sexo masculino, morador da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 28/02/25;

3) 90 anos, sexo feminino, moradora da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 20/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 07/03/25;

4) 83 anos, sexo feminino, morador do Cruzeiro do Sul e com comorbidades. Óbito em 29/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 21/03/25;

5) 91 anos, sexo masculino , morador  do Presidente Collor e com comorbidades. Óbito em 28/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 12/03/25;

6) 74 anos, sexo masculino, morador do Planalto Paraíso e com comorbidades. Óbito em 22/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 14/03/25;

7) 65 anos, sexo feminino, moradora  no Cidade Aracy e com comorbidades. Óbito em 10/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 01/04/25;

8) 81 anos, sexo masculino, morador  do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 13/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 06/04/25;  

9) 82 anos, sexo feminino, moradora  da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 23/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 19/03/25;

10) 58 anos, sexo feminino, moradora da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 25/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 20/03/25.

11) 84 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 31/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 26/03/25;

12) 53 anos, sexo feminino, moradora do Jockey Club  e com comorbidades. Óbito em 24/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 09/04/25;

13) 83 anos, sexo feminino, moradora do  Boa Vista e com comorbidades. Óbito em 22/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 13/04/25;

14) 60 anos, sexo feminino, moradora do  bairro Dom Constantino Amstalden e com comorbidades. Óbito em 20/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 13/03/25;

15) 68 anos, sexo feminino, moradora do  Jardim Hicaro e com comorbidades. Óbito em 18/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 11/04/25;

16) 89 anos, sexo feminino, moradora do  Boa Vista e com comorbidades. Óbito em 26/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 10/03/25;

17) 73 anos, sexo masculino, morador do  Residencial Parati e com comorbidades. Óbito em 24/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 21/04/25;

18) 76 anos, sexo feminino, morador do Núcleo Residencial Silvio Villari e com comorbidades. Óbito em 11/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 10/04/25;

19) 82 anos, sexo feminino, moradora da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 28/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 07/04/25;

20) 73 anos, sexo masculino, morador da Cidade Aracy e com comorbidades. Óbito em 19/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 22/04/25.

21) 24 anos, sexo masculino, morador  Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 18/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 02/05/25.

22) 84 anos, sexo feminino, moradora do  Jockey Club e com comorbidades. Óbito em 11/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 04/05/25.

- ÓBITO POR FEBRE AMARELA: 
- 72 anos, sexo masculino, morador na Zona Rural com comorbidades. Óbito em 21/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 15/03/25.

Leia Também

Anvisa libera produção emergencial de etanol farmacêutico usado como antídoto contra metanol
Saúde17h11 - 12 Out 2025

Anvisa libera produção emergencial de etanol farmacêutico usado como antídoto contra metanol

SUS amplia ações para prevenção e tratamento da obesidade no Brasil
Saúde13h04 - 12 Out 2025

SUS amplia ações para prevenção e tratamento da obesidade no Brasil

Relação entre sistema nervoso e inflamação aponta novos caminhos para tratar depressão
Pesquisa da USP10h11 - 11 Out 2025

Relação entre sistema nervoso e inflamação aponta novos caminhos para tratar depressão

Dia Mundial da Saúde Mental: Brasil tem terceiro pior índice em ranking mundial
Saúde10h41 - 10 Out 2025

Dia Mundial da Saúde Mental: Brasil tem terceiro pior índice em ranking mundial

Entenda como mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção de câncer de mama
Saúde12h38 - 09 Out 2025

Entenda como mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção de câncer de mama

Últimas Notícias