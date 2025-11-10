(16) 99963-6036
São Carlos registra somente 18 casos de dengue na última semana

10 Nov 2025 - 20h14Por Jessica Carvalho R
Em 2025, foram registradas 29.387 notificações de Dengue, com 9173 casos descartados e 20.205 casos positivos. Desses, 18 casos são referentes à última semana e 9 casos aguardam resultado de exames de semanas anteriores. Foram confirmados 22 óbitos, com 2 óbitos em investigação e 26 descartados.

Para Chikungunya, houve 605 notificações, com 599 casos descartados, 5 casos positivos (sendo 2 importados e 3 autóctones) e 1 caso aguardando resultado. Em relação à Zika, foram registradas 536 notificações, todas descartadas.

Quanto à Febre Amarela, foram registradas 3 notificações, com 2 casos descartados e 1 óbito confirmado.

