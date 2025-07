São Carlos registra queda nos casos de COVID-19 em junho

Crédito: Christoph Burgstedt/SPL/Getty Images

O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos divulgou, nesta terça-feira (8), novo boletim com dados atualizados da COVID-19 no município. O relatório aponta que, no mês de junho de 2025, foram registradas 1.281 notificações da doença, com confirmação de 17 casos positivos.

Os números reforçam a tendência de queda registrada ao longo do semestre. Desde o início do ano, São Carlos notificou 8.928 casos suspeitos de COVID-19, dos quais 1.241 foram confirmados como positivos. Dois óbitos foram registrados em 2025: o primeiro em janeiro, de uma mulher de 63 anos com comorbidades, e o segundo em abril, de uma mulher de 88 anos, também com comorbidades.

A distribuição dos casos positivos ao longo dos meses foi a seguinte:

Janeiro: 494 casos e 1 óbito

Fevereiro: 571 casos

Março: 121 casos

Abril: 16 casos e 1 óbito

Maio: 22 casos

Junho: 17 casos

Comparativo com 2024

No ano passado, São Carlos teve 5.959 casos positivos da doença e 18 mortes por COVID-19. Os meses mais críticos foram fevereiro (2.142 casos), março (1.553 casos) e setembro (507 casos). Em contraste, nos meses de maio e junho de 2024, o município registrou apenas 26 casos positivos em cada período, volume semelhante ao observado em junho deste ano.

Apesar da queda expressiva nos números de 2025, a Vigilância em Saúde reforça que a população deve manter os cuidados básicos de prevenção, como higienização das mãos, uso de máscara em ambientes fechados e vacinação em dia, especialmente para grupos de risco.

A pasta alerta que o monitoramento contínuo é essencial para evitar o recrudescimento da doença, principalmente diante da circulação de novas variantes.

Leia Também