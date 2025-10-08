São Carlos registra 75 casos positivos de COVID-19 em setembro

Covid-19 - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Departamento de Vigilância em Saúde informa que o município de São Carlos contabilizou no mês de setembro, 789 notificações para COVID-19, sendo registrados 75 casos positivos.

Em janeiro foram registradas 494 casos positivos e 1 óbito (mulher de 63 anos com comorbidades), em fevereiro 571 casos positivos, em março 121 e em abril 16, com 1 óbito registrado (mulher, 88 anos, com comorbidades), em maio 22 casos, em junho 17 casos, em julho 13 casos, agosto 67 e setembro 75, sem óbito registrado.

Somando os 9 primeiros meses do ano já foram notificados em 2025, 10.960 casos, sendo 1.396 casos positivos e 2 óbitos por COVID-19.

2024 - No ano passado foram registrados 5.959 casos positivos para COVID-19, sendo que 449 casos positivos foram registrados em janeiro, 2.142 em fevereiro, 1.553 em março, 244 em abril, 26 em maio, 26 casos em junho, em julho foram registrados 43 casos positivos, no mês de agosto 378 casos, em setembro 507, em outubro 198, novembro foram registrados 172 casos positivos e, em dezembro, foram contabilizados mais 221 casos positivos da doença no município. No ano de 2024 foram registrados 18 óbitos por COVID-19.

